Drie beleggingsfondsen voor drie beleggersprofielen

Jonge beleggers willen vooral hun kapitaal doen groeien, terwijl veel oudere beleggers regelmatige inkomsten belangrijk vinden. Joachim Aelvoet, de fondsenspecialist van ABN AMRO Private Banking, selecteerde drie beleggingsfondsen voor drie types beleggers. Die producten zijn geen totaaloplossing. U moet er niet al uw geld instoppen, maar ze kunnen een mooie aanvulling zijn op de fondsen, de trackers en de individuele aandelen en obligaties die u al in portefeuille hebt. Of ze kunnen het fundament zijn waarop u de rest van uw beleggingsportefeuille bouwt.

De jonge startende belegger

Voor de iets offensievere belegger vindt Aelvoet Invesco Balanced Risk Allocation passend. "Dat fonds biedt beleggers een strategische, wereldwijd gediversifieerde portefeuille aan, die investeert in aandelen, obligaties en grondstoffen. Het fonds belegt enkel via futures en beursgenoteerde fondsen en blijft daardoor zeer liquide. Het beleggingsteam streeft naar een evenwichtig risico tussen de drie activaklassen. Daardoor is de portefeuille beter gespreid dan die van de traditionele gemengde fondsen."

De beleggers vertrouwen hun geld toe aan Scott Whole. "Hij is een ervaren beheerder, die met die strategie een mooi trackrecord heeft neergezet", zegt Aelvoet. "Het selectieproces is vooral kwantitatief. Het fonds gaat niet op zoek naar individuele namen of specifieke sectoren, het bespeelt veeleer regio's." Het fonds kan niet kan short gaan. Het presteert dus enkel goed als de onderliggende activaklassen een positief rendement neerzetten.

De ervaren belegger

JPMorgan Global Income is een fonds voor beleggers met een matig defensief risicoprofiel, volgens Aelvoet. Het is daardoor ook interessant als een soort alternatief voor obligaties. "Het fonds belegt wereldwijd in verschillende activa die inkomsten genereren, zoals hoogrentende obligaties, obligaties uit de groeilanden, maar ook aandelen uit de ontwikkelde en de opkomende markten."

De beheerders kunnen de portefeuille flexibel beleggen. Aelvoet: "In 2008 bijvoorbeeld had het fonds een positie van meer dan 50 procent in hoogrentende obligaties. Die is teruggebracht tot 20 procent. Het is door zijn gemengde investeringsstrategie en zijn gevarieerde inkomstenstroom minder gevoelig voor turbulentie op de markten. Beheerder Michael Schoenhaut heeft meer dan twintig jaar ervaring bij JPMorgan Asset Management. Hij is bijna tien jaar verantwoordelijk voor die beleggingsstrategie."

"De beheerders worden ondersteund door meer dan honderd specialisten. In elke activaklasse is een beheerder verantwoordelijk voor de selectie. De portefeuille is met meer dan 1500 posities zeer gediversifieerd. Het grootste verschil met traditionele gemengde fondsen is de focus op een regelmatig inkomen. Het product belegt niet in illiquide activa of opties", zegt Aelvoet.

"Sinds de lancering presteert het fonds sterk. Alleen in 2015 en begin 2016 had het het lastig door de brexit en de structurele voorkeur voor waardeaandelen. Bovendien waren de beheerders begin 2016 wat conservatiever in het hoogrentende deel van de portefeuille. Sindsdien zijn de resultaten weer beter."

De voorzichtige belegger

Voor beleggers met een zeer defensief profiel schuift Aelvoet PIMCO GIS Income als oplossing naar voren. "Het obligatiefonds wil onder verschillende marktomstandigheden een maandelijks inkomen van ongeveer 4 procent op jaarbasis kunnen uitkeren."

"Het tweede doel van het product is het kapitaal op lange termijn doen aangroeien. Daardoor is het uiterst geschikt voor investeerders die zoeken naar een solide obligatiefonds met een regelmatige dividenduitkering. Het is een van de flexibelste producten van PIMCO, dat wereldwijd naam maakte met zijn obligatiefondsen."

Zo kan het fonds wereldwijd beleggen in een scala aan vastrentende effecten, waaronder overheidsobligaties, geëffectiseerde leningen, highyield- en investment-gradeobligaties en schuldpapier van opkomende landen. "Hoewel het geen hefboomfonds is dat de belegger volledig kan beschermen tegen stijgende rentevoeten, heeft het veel bewegingsvrijheid nu de rente stijgt. De duration of de rentegevoeligheid van het fonds kan variëren van 0 naar 8 jaar."

De beheerders Daniel Ivascyn en Alfred Murata worden alom geprezen, weet Aelvoet. "Ivascyn beheert het fonds sinds de start in 2007. Hij werd in 2014 bekend bij het grote publiek, toen hij de positie van CIO overnam van Bill Gross. Ivascyn en Murata worden ondersteund door een team van 57 specialisten."

"De voorbije jaren is het team erin geslaagd te anticiperen op de grootste problemen op de obligatiemarkten. Door de combinatie van de flexibiliteit en de ervaring van het team is dit volgens ons een van de beste obligatiefondsen op de markt."

Het enige minpunt is dat het fonds het slachtoffer van zijn succes dreigt te worden. "Hoewel PIMCO zegt dat het zich comfortabel voelt met de hoge instroom, vinden wij dat het fonds aan flexibiliteit heeft ingeboet. Dat is een aandachtspunt, te meer omdat het in het verleden meerwaarde heeft gerealiseerd door in de meer illiquide geëffectiseerde leningen te beleggen." Er zijn wel hoge kosten verbonden aan het fonds, maar Aelvoet vindt dat beleggers nog altijd waar krijgen voor hun geld.