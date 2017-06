Draghi jaagt euro en rente hoger

ECB-voorzitter Mario Draghi liet opnieuw verstaan dat het einde van het zeer expansieve beleid van de Europese Centrale Bank stilaan in zicht komt. Dat joeg zowel de euro als de lange termijnrente hoger. De rente op 10-jarig Duits overheidspapier steeg met 8 basispunten tot 32 basispunten. De aandelenmarkten reageerden minder opgetogen en kozen voor een licht verlies. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank te optimistisch is over de Amerikaanse economie en dat de Fed te snel de beleidsrente zal verhogen. De toespraak van Janet Yellen later deze week zal dus met argusogen gevolgd worden.

De Europese beurzen gingen gemiddeld 0,5 procent lager. De Bel-20 vormde geen uitzondering met een verlies van 0,57 procent. De banken profiteerden van de hogere rente. Ageas kreeg een negatief rapport van beurshuis Kempen & co te verwerken.

De euro en de langetermijnrente veerden dus op na een vrij optimistische speech van Mario Draghi. De voorzitter van de ECB herhaalde dat het beleid werkt, dat "deflatoire krachten hebben plaats gemaakt voor inflatoire krachten" en "dat het herstel in het eurogebied aantrekt en breder gedragen wordt". Toch blijft de inflatie lager dan zou mogen verwacht worden op basis van dat herstel. Draghi verwijst naar een aantal tijdelijke factoren als mogelijke verklaring, zoals de daling van de olie- en grondstofprijzen en de beperkte loonstijgingen ondanks de dalende werkloosheid. Een doorzettend herstel zou zich uiteindelijk ook vertalen in een oplopende prijsdruk, maar dat betekent niet dat Draghi snel de voet van het monetaire gaspedaal wil halen. "De inflatiedynamiek heeft op dit ogenblik nog een expansief geldbeleid nodig", zegt Draghi. "We moeten daarom doorzetten om onze inflatiedoelstelling te halen. En we moeten voorzichtig zijn. Bij een doorzettend herstel moeten we ons beleid geleidelijk aanpassen, zodat we de economie blijven ondersteunen."

Op de beurs van Brussel heeft de gastankerrederij Exmar (-0,17%) een akkoord op zak met bestaande obligatiehouders. In juli vervalt hun obligatie ter waarde van 1 miljard Noorse kronen, maar Exmar slaagde er de voorbije weken niet in om nieuwe geldschieters te vinden. Het bedrijf is financieel ook niet in staat om de obligatie af te lossen. De bestaande obligatiehouders hadden daarom weinig andere keuze dan in te stemmen met een verlenging van de obligatie met twee jaar. Zij krijgen wel een stevige rente van ongeveer 9 procent. Voor Exmar is dat een noodzakelijke maar geen voldoende grote stap om uit de problemen te geraken. Het bedrijf zit knel tussen een hoge schuldenlast en relatief lage huurtarieven voor gastankers. Meer ademruimte kan er komen als Exmar een klant vindt voor de Caribbean FLNG, het pronkstuk van Exmar dat veel geld heeft opgeslorpt, maar nog werkloos in een Chinees dok ligt.

Het biotechbedrijf Ablynx (-1,65%) ontvangt een mijlpaalbetaling van 2,5 miljoen euro van het Amerikaanse Merck & co. Beide bedrijven werken aan een nieuwe medicijnen tegen kanker. Het onderzoek zit nog in een beginfase, maar schiet voldoende op om die mijlpaalbetaling te rechtvaardigen. Het eerste middel is bijna klaar om op mensen getest te worden. Ablynx en Merck & Co werken gezamenlijk aan 17 onderzoeksprogramma's om medicijnen op het domein van immono-oncologie te ontwikkelen. Elk programma kan Ablynx tot 340 miljoen euro opleveren als het betreffende medicijn de markt haalt.

Er was een winstwaarschuwing bij Schaeffler (-12,8%), een Duitse producent van auto-onderdelen, onder meer versnellingsbakken. Het bedrijf wijst naar de prijsdruk om een lagere winstvoorspelling uit te leggen. Daarnaast moet Schaeffler ook meer investeren om de overgang naar de elektrische auto bij te benen. Elektrische auto's hebben geen klassieke versnellingsbak nodig. Analisten zien in de winstwaarschuwing bij Schaeffer een signaal dat de toeleveraars aan de autosector alle zeilen moeten bijzetten om mee te kunnen met de versnelde transitie in de autosector naar elektrische en zelfrijdende auto's.

De Europese Commissie trakteert Google (-1,1%) op een boete van 2,4 miljard euro voor het manipuleren van zoekresultaten. Google gaf bij zoekopdrachten voorrang aan een eigen dienst om prijzen te vergelijken. "Google heeft zijn dominante marktpositie misbruikt door op een oneerlijke manier voorrang te geven aan een ander product van Google. Dat is illegaal volgens de Europese mededingingsregels", zei eurocommissaris Margrethe Vestager. Google moet binnen 90 dagen stoppen met de manipulatie van de zoekresultaten, op straffe van een boete van maximaal 5 procent van de dagelijkse omzet van moederbedrijf Alphabet. Google kan in beroep gaan tegen dit oordeel.