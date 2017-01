Draghi denkt nog niet aan 'tapering'

Draghi is nog niet zo overtuigd over de veelbesproken inflatieopstoot. Volgens hem is de stijging van het prijzenpeil vooral een gevolg van de fors gestegen olieprijs en niet veel meer. Voor de ECB is 'tapering' of het geleidelijk verminderen van het aankoopprogramma van obligaties tot nul dan ook niet aan de orde. De beurzen wonnen op de ECB-meeting, maar de euro verloor terrein tegenover de dollar.

Het was een uitstekende dag voor de aandeelhouders van Ahold Delhaize (+5,6%). De omzetcijfers over het vierde kwartaal van 2016 werden gunstig onthaald. De omzet van de fusiegroep bedroeg 15,5 miljard of 100 miljoen euro (0,4%) meer dan verwacht. Vooral de omzet in de belangrijkste markt, de Verenigde Staten, kwam bijna 1 procent boven de consensus uit. Uitsluitend te danken aan de beter dan verwachte prestatie van Delhaize America (2,2% beter dan verwacht), want Ahold USA bleef 0,2 procent onder de verwachtingen. In Nederland steeg het omzetcijfer en het marktaandeel, in België zakte het zakencijfer met 1 procent en bleef het marktaandeel onveranderd.

Als we verder in Europa kijken, dan was Remy Cointreau (+6,7%) een stevige uitblinker. Het aandeel schoot aanvankelijk zelfs 10 procent hoger nadat was gebleken dat in het derde kwartaal van het boekjaar 2016-2017 de verkoop van Remy Martin-cognac met 22 procent is gestegen. Dat is te danken aan het feit dat na jaren van streng overheidsbeleid in China de teugels weer meer gevierd worden. Want vooral in China is de verkoop weer fors toegenomen. De totale omzet klom 9 procent, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op +4,2 procent stond.

Op de technologiebeurs Nasdaq kroonde Netflix (+6,8% bij opening op Wall Street) zich tot de ster. Het afgelopen kwartaal was dan ook het beste uit de geschiedenis van de mediaspeler. Afgerond kwamen er liefst 7 miljoen abonnees bij (2 miljoen in de VS en 5 miljoen internationaal), het beste cijfer ooit. Nieuwe beloftevolle markten als China werden aangeboord. Netflix is nu al in 190 landen actief. Over heel 2016 kwamen er 19 miljoen nieuwe abonnees bij. De omzettoename bedraagt 36 procent, de winst per aandeel klimt zelfs 50 procent (van 10 naar 15 dollarcent).

UCB (-1,7%) kon helemaal niet profiteren van gunstige fase III-resultaten (primair eindpunt bereikt) voor stergeneesmiddel Cimzia voor de indicatie van milde tot ernstige vormen van psoriasis.