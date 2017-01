Dow sloopt mijlpaal van 20.000 punten

Beleggers durven al eens verkooporders te leggen net boven zo'n mijlpaal. Andere beleggers leggen uit angst voor een terugval net eronder verkooplimieten. Daardoor kan zo'n psychologische mijlpaal een technisch weerstand blijken. Eens voorbij de weerstand kan het vaak weer wat sneller omhoog gaan.

De Europese beurzen volgden in het zog van de Amerikaanse beurzen. De EuroStoxx50 won 1,5 procent. De Bel-20 ging er 1,3 procent op vooruit tot 3605,05 punten. De sterkste stijgers waren de twee banken in de indexkorf: ING (+3,1%) en KBC (+2,8%). Ze werden op de voet gevolgd door de verzekeringsholding Ageas (+2,1%). De financiële waarden zijn bij de eerste die profiteren als het economisch beter gaat en de rente in de lift zit. Het Franse nutsbedrijf Engie (-1%) woog wederom op de prestatie van de beursbarometer.

Het is nog even wachten op bedrijfsnieuws uit de Belgische hoek, maar er was wel een opvallende analyse van Colruyt (+0,6%) in een analistenrapport. Het aandeel bleef er nog redelijk onbewogen onder, maar een analist van Degroof Petercam vroeg zich in een rapport hardop af waarom de familie Colruyt de supermarktketen niet van de beurs haalt. Hij suggereert dat er in theorie nog voldoende financiële ruimte is om voor 2 miljard euro eigen aandelen in te kopen. De schuldgraad van Colruyt is lager dan die van sectorgenoten. Eind september zat Colruyt op 475 miljoen euro cash. De analist verwacht een kaspositie van 600 miljoen euro tegen het einde van het gebroken boekjaar 2016/2017.

Colruyt kocht in enkele maanden voor 100 miljoen euro. Het valt op. In het verleden begon Colruyt al vaker eigen aandelen te hamsteren als de koers stevig terugviel. Denk maar aan wat in de zomer van 2014 gebeurde. Het grootste deel van die aandelen vernietigt Colruyt, zodat er meer winst per aandeel overblijft. Analisten suggereren dat het bedrijf op die manier een soort bodem onder zijn koers legt. Als Colruyt nog eens voor 300 miljoen euro eigen aandelen zou inkopen, dan zou dat de winst per aandeel met 3,5 procent opkrikken volgens de analist van Degroof Petercam.

In Zwitserland viel er wel bedrijfsnieuws te rapen. De farmagroep Novartis (+2,4%) maakte 2,66 miljard dollar nettowinst, minder dan de verhoopte 2,72 miljard dollar verwacht door analisten. De groep draaide ongeveer evenveel omzet in het vierde kwartaal als in dezelfde periode vorig jaar en ook over het hele jaar 2016 was de omzet stabiel tegenover 2015. De verkoop van Entresto, een middel tegen hartfalen voldoet voorlopig nog niet aan de verwachtingen. Topman Joe Jiminez belooft beterschap tegen eind 2017, niet enkel wat betreft de verkoop van Entresto. Hij zegt dat er dertien potentiële blockbusters in de pijplijn zitten, met jaarverkopen van 1 miljard dollar of meer op hun piek. Een inkoopprogramma van 5 miljard dollar moet vertrouwen in de strategie tonen.

Het is vooral de oogverzorgingsdochter Alcon die op de winst en omzet van de groep weegt. De winst viel bijna met een derde terug, de verkopen van chirurgisch materiaal vielen licht terug. Er zijn al heel wat inspanningen gedaan om Alcon weer op de rails te krijgen, maar dat lukt blijkbaar niet zo goed. Daarom worden nu andere oplossingen bekeken, zoals een afsplitsing van Alcon. Dat zou slecht nieuws zijn voor de Belgische aandeelhouders van Alcon. De Belgische fiscus beschouwt afsplitsingen namelijk als een dividend en int 30 procent roerende voorheffing op die 'uitkering' aan de aandeelhouders. Een beslissing over wat met Alcon moet gebeuren, zou in 2017 vallen.

Donderdag geeft de Belgische tankerrederij Euronav voorbeurs resultaten en de privak Quest for Growth nabeurs. In Frankrijk komen er jaarrapporten van LVMH en STMicroelectronics.