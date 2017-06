Dividendtwijfels nekken Ageas

Beleggers wachten het tweede deel van de week af. Donderdag staan de Britse verkiezingen op het programma en getuigt de voormalige directeur van de FBI James Comey over het onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Donald Trump zou de FBI onder druk hebben gezet om dat onderzoek te staken. Bij de centrale banken is het stil in aanloop naar de beleidsvergaderingen van de ECB deze week en de Fed volgende week.

De meeste Europese beurzen leverden 0,5 tot 1 procent in. De Bel-20 beperkte de schade tot -0,57%. Ageas struikelde over de eigen investeringsdag en twijfels over het dividend. Bij de stijgers gingen Proximus en Engie door op het elan van de voorbije maanden. Op de brede markt horen D'Ieteren en KBC Ancora bij de grotere verliezers, maar in beide gevallen is dat grotendeels te wijten aan een dividendknip.

Verzekeraar Ageas (-4,1%) riep de beleggers bij elkaar in Portugal om de strategie voor de volgende jaren uit de doeken te doen. Dat werd geen onverdeeld succes, want er rezen twijfels over de houdbaarheid van het dividend dat Ageas uitkeert aan de aandeelhouders. Aan de basis van deze twijfels ligt de capaciteit van Ageas om vrij beschikbaar kapitaal te genereren. Dat is het kapitaal dat Ageas over heeft als aan de kapitaaleisen van de toezichthouder plus een eigen kapitaalbuffer is voldaan. Dit kapitaal kan uitgekeerd worden en vormt daarom de basis van het dividend. Op de investeringsdag bleek echter dat in 2016 de operationele generatie van vrij kapitaal lager lag dan het uitgekeerde dividend. Zo'n dividendbeleid is op termijn niet houdbaar want het tast de kapitaalpositie aan, vandaar de twijfel bij beleggers over het dividend. Ageas zelf spreekt van een voldoende generatie van vrij kapitaal om het dividend te handhaven. "Er verandert niets aan het dividendbeleid. We betalen 40 tot 50% van de winst uit als we een solvabiliteit van minstens 175% behouden. We hebben er veel vertrouwen in dat we beide doelstellingen zullen halen de volgende jaren", zegt CEO Bart De Smet.

Op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bij Tessenderlo (-0,83%) gaven de aandeelhouders aan de raad van bestuur een mandaat om de volgende vijf jaar maximaal 10% van de eigen aandelen in te kopen. Tessenderlo heeft de middelen daarvoor omdat de schuldgraad gedaald is tot 0,5 keer de bedrijfscashflow. Volgend jaar zou het bedrijf zelfs schuldenvrij zijn. Daarnaast kan hoofdaandeelhouder Luc Tack kan op die manier zijn greep op Tessenderlo verstevigen. Via Picanol en via de eigen holding Symphony Mills heeft Tack nu al 40% van Tessenderlo in handen. Als Tack de meerderheid in Tessenderlo verwerft, kan hij een tweede poging ondernemen om Picanol en Tessenderlo te fuseren. Vorig jaar mislukte dat omdat een meerderheid van de aandeelhouders van Tessenderlo geen groen licht gaf voor de overname van Picanol. Het aandeel Picanol is intussen ongeveer verdubbeld in prijs.

Ook Ahold Delhaize (-0,82%) koopt verder aandelen in. Het bedrijf wil voor 1 miljard euro eigen aandelen inkopen. De teller stond gisteren op 429 miljoen euro, goed voor 21,6 miljoen aandelen.

Tegenvaller voor de Zwitserse farmagigant Roche (-5,8%). De resultaten voor een combinatietherapie tegen borstkanker zijn nauwelijks beter dan de bestaande behandelingen. De voordelen van de nieuwe therapie zullen wellicht onvoldoende zijn om de veel hogere kostprijs te rechtvaardigen.

In Italië steunt de regering het overnamebod van Aminvestco op Ilva, een staalfabriek in het zuiden van Italië. Aminvestco heeft er 1,8 miljard euro voor over om deze fabriek over te nemen van de Italiaanse overheid. Aminvestco is een consortium van onder meer de Italiaanse industriegroep Marcegiglia, de Italiaanse bank Banca Intesa en staalproducent ArcelorMittal (-2,7%). Deze groep wil ook tot 2,4 miljard euro investeren in de fabriek. De overname zou de nodige synergievoordelen kunnen opleveren voor de overnemers, maar toch zijn beleggers bang dat er te veel betaald wordt.