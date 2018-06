Dit zijn onze favoriete aandelen voor de tweede helft van 2018

Onze selectie heeft het prima gedaan in de eerste zes maanden, met een gemiddelde stijging van 40,5 procent. We gaan uit van het principe 'never change a winning team'. Wel wisselen we twee namen bij de favorieten. Agfa-Gevaert hebben we gewipt, omdat er weinig of geen vooruitgang zit in de afsplitsing of de verkoop van de IT-activiteiten. Schlumberger heeft niet ontgoocheld, maar de olieprijs lijkt het beste achter de rug te hebben. Dat zal het resultaat in het tweede semester afremmen.

