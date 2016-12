'Deze tien fondsen mogen volgend jaar niet in uw portefeuille ontbreken'

"Het spaarboekje brengt vandaag 0,1 procent rente op terwijl de voorgestelde beleggingsfondsen een rendement laten optekenen van 3 procent tot zelfs 15 procent", klinkt het bij Fortuna Financial Group. Daarom heeft het Antwerpse kantoor een lijstje opgesteld van tien fondsen die het volgens De Punt goed gaan doen in 2017. "Iedere Belg kan de genoemde fondsen via een beleggingsverzekering aankopen", verduidelijkt de beleggingspecialist.

5 fondsen voor voorzichtige beleggers

Fortuna Financial Group selecteerde vijf fondsen voor Belgen die zonder te veel risico's hun spaarcenten willen beleggen. De fondsen hanteren een zo breed mogelijke spreiding. "We vermijden in 2017 best een te grote blootstelling aan obligatiefondsen, omdat die een onzekere toekomst tegemoet gaan", aldus De Punt.

Exane Vauban is de meest defensieve fonds in de selectie van Fortuna Financial Group. Die fonds is in handen van het Franse beurshuis Exane, een dochter van BNP Paribas. Het verleden leert dat beleggers in eender welke situatie een positief rendement krijgen. Daartegenover staat wel dat de belegger tevreden moet zijn met eerder bescheiden opbrengsten.

5 dynamische fondsen

Belgen die een iets langere beleggingstermijn hebben, raadt Fortuna Financial Group aan te investeren in meer dynamische fondsen. De vermogensbegeleider koos voor fondsen die een mix zijn tussen gediversifieerde strategieën en focussen op bepaalde sectoren.

(NS)