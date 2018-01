Deed uw beleggingsportefeuille het goed of slecht in 2017?

In de tweede helft van januari of begin februari bespreekt uw bankier of beleggingsadviseur vaak de resultaten van uw beleggingsportefeuille van het afgelopen jaar met u. We merken dat sommige defensieve portefeuilles in 2017 moeite hadden een positief rendement te halen en dat de portefeuilles die volledig in aandelen belegden vaak geen 10 procent haalden.

...