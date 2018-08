We hoeven niet rond de pot draaien: de verwachte doorbraak van de goudprijs hebben we dit jaar nog niet gekregen. Integendeel zelfs: de goudprijs is na een nieuwe mislukte poging in het voorjaar om door de grens van 1360 dollar per troy ounce (31,1 gram) te breken, in ijltempo teruggevallen onder 1200 dollar, en zelfs tot 1160 dollar midden augustus. We staan nu een kleine 10 procent onder het niveau van begin dit jaar.

