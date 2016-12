De gulle sint is de beleggers niet vergeten

De sint is de beleggers niet vergeten. Vooral de aandeelhouders van banken en nutsbedrijven vonden vandaag mooie koersstijgingen in hun schoen. Sterke Duitse fabrieksorders bevestigen dat ook de Europese conjunctuur aantrekt. In het derde kwartaal groeide de Europese economie met 0,3 procent, maar in het vierde kwartaal wordt een versnelling van de groei verwacht. De Europese beurzen wonnen gemiddeld 1 procent.

