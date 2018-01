De favoriete holdings van analisten

"Beginnende beleggers mogen holdings een gewicht van 30 à 40 procent geven in hun portefeuille. En ervaren beleggers mogen dat ook", vindt KBC-econoom Tom Simonts. Een holding biedt het grote voordeel van risicospreiding. De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren heeft onder meer belangen in de baggeraar DEME, banken, bouwbedrijven en een plantageholding. "Het zit niet echt in het DNA van investeringsmaatschappijen om veel dividend uit te keren, want ze willen hun geld vooral investeren en meerwaarde creëren voor hun aandeelhouders", weet Simonts.

Gimv biedt het hoogste dividendrendement. Die holding streeft ernaar haar winstuitkering niet te verlagen en het duurzaam te verhogen, als dat mogelijk is. Ze moest het dividend in 2003 en 2004 door uitzonderlijke omstandigheden wel terugschroeven. De overheid is een belangrijke aandeelhouder van Gimv en we weten dat die altijd om centen verlegen zit. Dat dividendbeleid zal dus niet snel wijzigen. Na Gimv biedt GBL het hoogste dividendrendement (zie tabel Het dividendrendement van de Belgische holdings).

Ook GBL heeft zijn dividend sinds 2004 elk jaar doen stijgen. "De familiale aandeelhouders achter de holdings willen vaak ook wel iets in handen krijgen", legt Simonts uit. "Maar echt royale dividendbetalers zou ik ze niet noemen. De Nederlandse holding HAL is bijvoorbeeld heel atypisch. Ze keert altijd 4 procent bruto uit, op basis van de koers van december."

Private equity

Op de vraag aan welke holdings Simonts zijn geld het liefst zou toevertrouwen, antwoordt de econoom dat hij vooral liefde voelt voor GBL en Brederode. Die liefde voor GBL is niet bekoeld door de affaire-LafargeHolcim. Dat dochterbedrijf van GBL kocht olie van IS. In Frankrijk loopt een gerechtelijk onderzoek naar de zaak. De voormalige CEO Eric Holsen is in verdenking gesteld voor de financiering van een terroristische onderneming.

"GBL heeft enkele jaren gezaaid. Het heeft voor 14 miljard euro investeringen geroteerd in de portefeuille. Nu staat GBL stilaan waar het moet staan. De holding heeft onder meer belangen in Ontex, Umicore, Burberry en SGS. Ze is veel minder dan vroeger afhankelijk van energie en de bouw, en af en toe zorgt het private-equityfonds Ergon voor de kers op de taart. De huidige koers impliceert een korting op de intrinsieke waarde van ongeveer 23 procent. Dat is te veel voor een bedrijf zoals GBL."

Voor Brederode zijn de doorslaggevende argumenten volgens Simonts "de extreem lage kosten en het rendement op de private-equityfondsen". Sofina investeert vooral rechtstreeks in niet-beursgenoteerde bedrijven, vaak zij aan zij met grote private-equityspelers. Brederode belegt in private equity via gespecialiseerde fondsen. Simonts stipt aan dat de korting op de waarde van de portefeuille van Brederode ongeveer 2 procentpunt hoger is dan die van Sofina.

"De private-equityportefeuille van Brederode levert bovengemiddelde rendementen van meer dan 10 procent op. Brederode is eigenlijk een ongelooflijke geldmachine, een turbo op de economische cyclus. Als de overnamemarkt goed draait, profiteert Brederode daarvan. De investeringen zijn wel gevoelig voor een verzwakking van de Amerikaanse dollar", voegt hij eraan toe.

Diepe wortels in België

We vroegen Benoît Coens, de beheerder van een fonds dat in holdings investeert bij Concorde Partners, en Sandra Vandersmissen, de holdingspecialist van BNP Paribas Fortis Private Banking, ook naar hun favoriete Belgische holding. Ook zij kwamen uit bij Brederode.

"Via Brederode, de holding van de familie Van der Mersch, hebben beleggers toegang tot een gediversifieerde en kwaliteitsvolle portefeuille, die fifityfifty verdeeld is tussen beursgenoteerde aandelen en private equity", legt Coens uit. "Voor de beursgenoteerde waarden belegt Brederode vooral in Europese bluechips, met uitzondering van de financiële sector. De private-equityportefeuille is belegd in grote namen zoals The Carlyle Group en Bain Capital Partners. Het management heeft een goed trackrecord. Het dividend stijgt jaarlijks."

"De Luxemburgse holding heeft diepe wortels in België", zegt Vandersmissen. "De portefeuille bestaat voor de helft uit grote beursgenoteerde aandelen zoals Samsung, Unilever, Royal Dutch en Sofina. Die geven steun aan de andere helft van de portefeuille, die uit private equity bestaat. De holding heeft een gezonde balans en geeft toegang tot niet-beursgenoteerde bedrijven, wat anders moeilijk is voor individuele beleggers. De korting op de intrinsieke waarde bedraagt 20 procent, wat historisch bekeken veeleer laag is."

Focus op Spanje

In plaats van GBL schuift Coens twee buitenlandse holdings naar voren, die wel een link hebben met de Belgische holding. De eerste is Pargesa, de Zwitserse holding die wordt gecontroleerd door de Belgische familie Frère en de Canadese familie Desmarais. "De activa bestaan uitsluitend uit een belang van 50 procent in GBL", zegt Coens. "De portefeuille van GBL is mooi gediversifieerd. De balansen van GBL en Pargesa zijn kerngezond. Hoewel beide dezelfde economische activa bezitten, ligt de korting van Pargesa 11 procentpunt hoger, wat een aantrekkelijke korting van 35 procent op de intrinsieke waarde betekent."

De tweede holding die een connectie met GBL heeft, is het Spaanse Corporación Financiera Alba. "Ze wordt gecontroleerd door de familie March-Delgado, die vooral bekend is van de Spaanse bank March. Sinds dit jaar is de holding ook bekend bij GBL via Parques Reunidos, waarvan beide nu hoofdaandeelhouders zijn. Corporación Financiera Alba beheert een mooi gediversifieerde portefeuille, met een focus op Spanje.

Met een discount van ongeveer 27 procent op de nettoactiva kunnen beleggers deelnemen aan de heropleving van de Spaanse economie. Er staat meer dan 25 procent cash op de balans door de recente verkoop van een belangrijke positie in het Spaanse bouwbedrijf ACS. Een inkoopprogramma van eigen aandelen dringt zich op."

Grote Zweedse namen

Los van GBL heeft Coens ook nog een boon voor het Zweedse Investor AB, dat in 1916 werd opgericht door de familie Wallenberg om de industriële belangen van de bank SEB over te nemen. De familie heeft nog altijd de touwtjes in handen. Coens: "De portefeuille bevat grote namen van de Zweedse economie, zoals Atlas Copco, SEB Bank, ABB, Astra Zeneca en Electrolux.

Een studie schatte dat de holding ongeveer een derde van de Zweedse economie controleert. Veel participaties zijn cyclisch en gericht op de export, wat toelaat in te spelen op de groei van de wereldeconomie. De balans van de holding is gezond. Het verschil tussen de marktwaarde en de nettoactiva bedraagt ongeveer 20 procent, tegenover een historisch gemiddelde van ongeveer 25 procent."