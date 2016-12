De ECB slaat, Draghi zalft

Om 13u.45 werd in de marktenzalen en persbureaus even met de ogen geknipperd en wenkbrauwen gefronst. Tegen de verwachting in stond in het persbericht van de Europese Centrale Bank dat het maandelijkse bedrag aan obligaties dat wordt opgekocht vanaf april 2017 van 80 naar 60 miljard euro wordt verlaagd. De tapering leek ingezet, terwijl zowat alle strategen en economen er vanuit gingen dat de ECB het opkoopprogramma van 80 miljard euro...