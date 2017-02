'De digitalisering is wat de financiële sector nodig heeft'

Frederik Meheus werkt vijftien jaar voor BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, met meer dan 5000 miljard dollar onder zijn hoede. Veel minder bekend is dat BlackRock ook technologie verkoopt aan institutionele beleggers en bedrijven, en sinds kort ook aan de tussenpersonen waar particuliere beleggers klant zijn. Sinds een jaar is Meheus verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop van technologie op de maat van de kleine belegger. "De digitalisering is in een stroomversnelling gekomen", vindt Meheus. "Er is plots veel aan het bewegen. En dat is nodig, want de financiële sector heeft een achterstand op andere sectoren."

