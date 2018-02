De Beleggerscompetitie is succesvol gestart

In het huidige beursklimaat is beleggen niet zo gemakkelijk, want op de aandelenmarkten wisselen de beren en de stieren elkaar af. Het komt erop aan met turbo's hierop in te spelen en tijdig de winst in veiligheid te brengen. De winnaar van het eerste weekklassement, genialgeo, deed dat deze week het best met een vooruitgang van 7,13 procent.

Ook bij deze editie maken we gebruik van de realtime koersen van Equiduct. Orders kunnen dus onmiddellijk worden uitgevoerd. Voor turbo's is dat eveneens een belangrijk gegeven, want omdat de spreads in de regel zeer klein zijn, hoeft u niet te wachten tot er verhandelingen op de reële markt plaatsvinden.

Kort overzicht

De editie van dit jaar loopt tien weken en eindigt op vrijdag 27 april 2018. Het is dus zeker niet te laat om vrienden, collega's of familieleden in te schrijven, want u of zij kunnen nog een van de acht overblijvende weekklassementen in de wacht slepen, waaraan een prijs van 1000 euro in aandelen vasthangt.

Natuurlijk is het nog leuker om het eindklassement te winnen. De winnaar van het algemene klassement wordt 10.000 euro rijker, terwijl de beste van het studentenklassement 5000 euro in de wacht sleept. Goed om te weten is dat wanneer u vrienden inschrijft u tot 2500 euro virtueel geld kunt verdienen. Denk er ook aan om de dagelijkse quizvraag te beantwoorden. Per goed antwoord krijgt u 250 euro virtueel geld op uw rekening gestort en dat kan in de eindafrekening een flink verschil maken. Wie zich wilt inschrijven, moet dat doen op de website: beleggerscompetitie.knack.be

Deelname is zoals altijd gratis, maar u kunt zich slechts eenmaal geldig inschrijven. We overlopen nog even de belangrijkste spelregels: U kunt beleggen in verschillende financiële producten: aandelen, trackers en turbo's. Bij de aandelen voorzien we een selectie waarden op Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs. Tevens kunt u beleggen in de DAX-30 aandelen. U kunt maximaal 5 procent van de waarde van uw portefeuille in turbo's stoppen, maar daartoe beschikt u over een grote keuze.

Niet alleen kunt u terecht bij Europese indexen, zoals AEX, CAC40, BEL20 en DAX, maar ook op de Dow Jones Industrials-index. Daarnaast kunt u inspelen op de koersbewegingen van het goud, de ruwe olie en de VIX-index, een maatstaf voor de beweeglijkheid van de beurzen. Bij de turbo's kunt u zowel opteren voor turbo's long (om in te spelen op een koersstijging) als turbo's short (om te profiteren van een koersdaling). Nog dit: bij de trackers vindt u een aantal instrumenten die u in staat te stellen om in te spelen op een koersdaling van de beurzen.

Nieuwigheid

Dit jaar kunt u bronzen, zilveren en gouden medailles verdienen in vier categorieën door een bepaald doel te halen. Wie vier bronzen medailles in de diverse categorieën verdient, krijgt na afloop van de competitie een abonnement van een maand op Trends Digitaal. Wie vier maal zilver verdient, kan drie maanden lang dit magazine online bekijken en een gouden belegger krijgt zelfs zes maanden de kans om dit te doen.