Dalende olieprijs bederft de beurspret

De Eurostoxx 50 leverde finaal 0,3 procent in. Bij de Bel-20 liep de schade op tot een verlies van 0,64 procent. Ook het Britse pond verloor terrein. De gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, zei geen haast te hebben om de beleidsrente te verhogen, hoewel de inflatie bijna 3 procent bedraagt in het Verenigd Koninkrijk.

De pretbederver van de dag is de verdere daling van de olieprijs. Een vat ruwe olie is de voorbije zeven maanden nooit goedkoper geweest uit vrees voor een overaanbod op de markt. De Libische olieproductie is gestegen tot het hoogste peil in vier jaar. Het land pompt 0,8 miljoen vaten per dag op, tegenover amper 0,3 miljoen vorig jaar. Intussen zijn ook de voorraden olie, gestockeerd op olietankers, tot recordniveaus gestegen én draait de Amerikaanse productie van schalieolie op volle toeren. De kans is daarom groot dat de productiebeperkingen waartoe de OPEC-leden en Rusland zich hebben verbonden, niet zullen volstaan om de vraag en het aanbod opnieuw in evenwicht te brengen.

De grootste stijger vandaag in Brussel is de holding Sapec (+26,92%). De controlerende familie Velge wil Sapec van de beurs halen en brengt een bod van 60 euro per aandeel uit. Dat is na de uitkering van het eerder aangekondigde superdividend van 150 euro per aandeel. Op dat dividend is voor particuliere beleggers een roerende voorheffing van 30 procent verschuldigd, maar institutionele beleggers en bedrijven kunnen die vermijden of verrekenen, waardoor een aandeel Sapec voor hen theoretisch 210 euro waard is. Zij stuwden de koers tot boven de 190 euro. Het superdividend van 150 euro is een gevolg van de verkoop van de landbouwactiviteit aan het investeringsfonds Bridgestone voor 318 miljoen euro vorig jaar. Die deal leverde een meerwaarde van 226 miljoen euro op, die grotendeels wordt uitgekeerd via dat dividend. Na de verkoop van de landbouwdivisie rest de holding nog activiteiten in Spanje en Portugal in logistiek en in de verdeling van chemische en landbouwproducten. Op die activiteiten boekte Sapec in 2017 een recurrente bedrijfsverlies van 5,3 miljoen euro, naast een aantal eenmalige afboekingen voor 16 miljoen euro. Er moet dus geherstructureerd en geïnvesteerd worden om die activiteiten weer rendabel te maken. Na de uitkering van het dividend bedraagt de boekwaarde van Sapec 41,6 euro per aandeel. Het bod van 60 euro per aandeel mag dus heel fair genoemd worden.

Galapagos (-2,93%) start een aantal nieuwe onderzoeken rond het reumamiddel filgotinib op om te kijken of het middel ook van toepassing is op andere ziektes. Dat is een klassieke werkwijze zodra de veiligheid van een potentieel medicijn is aangetoond. De rijke kaspositie van 1,2 miljard euro laat ook extra studies toe.

Umicore (-0,69%) blijft investeren. Vandaag kondigde de materialengroep de overname van de katalysatorenbusiness van het Deense Haldor Topsoe aan voor 120 miljoen euro. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in katalysatoren voor zware dieselvoertuigen en voor stationaire toepassingen, zoals het beperken van de uitstoot van energiecentrales. De dieselkatalysatoren zijn complementair met de eigen katalysatorenbusiness van Umicore, maar in de markt voor stationaire katalysatoren was Umicore nog niet actief. De overname zou vanaf 2018 moeten bijdragen aan de winst van Umicore. De katalysatorenbusiness van Umicore behaalde vorig jaar een recurrente winst van 152 miljoen euro, goed voor 40 procent van de groepswinst. Umicore haalde in het voorjaar nog 690 miljoen euro vers geld op via de uitgifte van obligaties. Dat geld werd in eerste instantie gespendeerd aan uitbreidingsinvesteringen in de productiecapaciteit voor batterijmaterialen in Zuid-Korea en China. Vandaag wordt dus ook de lucratieve katalysatorenbusiness versterkt.

Colruyt publiceerde nabeurs de jaarcijfers voor het boekjaar 2016-2017. De vergelijkbare omzet steeg met 2,8 procent bij een lichte stijging van het marktaandeel, maar door druk op de marges daalde de bedrijfswinst met 2,7 procent en bleef de recurrente nettowinst nipt onder het niveau van het vorige boekjaar.