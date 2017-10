Dag van de Tips: 'Ik zit al lang in het buitenland met mijn beleggingen'

Het gespreksonderwerp op de Dag van de Tips was, weinig verrassend, de nieuwe taks op effectenrekeningen. Een duizendtal beleggers zakte af naar Flanders Expo in Gent voor het jaarlijkse evenement van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). Velen onder hen zaten met vragen over aandelen op naam, die niet onderworpen zijn aan de taks.