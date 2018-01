Burgercoöperatie Ecopower bekroond met Financité Prijs

Op de website fairfinlabel.be konden bezoekers tot eind vorig jaar stemmen voor het project dat volgens hen de Financité Prijs verdiende. Om in aanmerking te komen voor die titel en de bijbehorende 2500 euro moet een organisatie minstens één financieel product aanbieden dat beantwoordt aan het solidariteitslabel van Financité en Fairfin.

Om dat label te krijgen moet een financieel product aan een aantal criteria voldoen. "Het moet gaan om een spaar- of beleggingsproduct waarmee activiteiten in de sociale of de duurzame economie worden gefinancierd. Voorbeelden zijn projecten die zich inzetten voor het milieu, voor de verdediging van mensenrechten of de Noord-Zuid-samenwerking. Ook culturele en educatieve initiatieven komen in aanmerking", legt Sebastien Mortier van Fairfin uit.

"Bovendien moet het beheer van het product volledig transparant gebeuren. Investeerders moeten volledig op de hoogte zijn van wat er met hun geld gebeurt. Ten slotte mogen de kosten van de producten niet hoger liggen dan wat gebruikelijk is op de markt."

Met de uitreiking van de Financité Prijs willen de twee vzw's mensen die hun geld op een duurzame manier willen investeren, in contact brengen met initiatieven en projecten die niet enkel een financiële, maar ook een maatschappelijke meerwaarde hebben. "Momenteel bestaat het merendeel van de producten die ons label dragen uit aandelen van coöperaties en obligaties van vzw's. Maar in de toekomst hoeft het niet bij die twee categorieën te blijven."

Ecopower

Voor de vierde editie van de Financité Prijs brachten 3500 mensen hun stem uit. De Vlaamse coöperatie Ecopower kwam als winnaar uit de bus. Ecopower, dat werd opgericht in 1991, produceert en verdeelt energie. "De elektriciteit die Ecopower verdeelt, wordt geheel geleverd door hernieuwbare energie. Maar liefst 95 procent daarvan wordt rechtstreeks geproduceerd door de coöperatie, voornamelijk afkomstig van windturbines gebouwd met burgerkapitaal", klinkt het in het persbericht waarin de vzw's de winnaar bekendmaken.

"Wij zijn bijzonder gelukkig met deze prijs", aldus Jim Williame, algemeen coördinator van Ecopower. "Het is belangrijk dat projecten die gedragen worden door burgers en een sociaal of ecologisch doel hebben, aandacht krijgen. In het geval van Ecopower, zijn de investeerders ook de eigenaars van de windmolens. Het is dus meer dan een puur financiële investering."