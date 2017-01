BT Group krijgt oplawaai van 20 procent

De Europese beurzen werden aan het einde van de handelsdag ondersteund door overnamegeruchten rond de Italiaanse verzekeraar Generali en wisten nipt met winst af te sluiten. De Bel-20 moest wel een licht verlies incasseren. De zwakkere dollar gaf de grondstoffenprijzen een boost. Aluminium was de uitschieter van de dag en was de voorbije twintig jaar nooit duurder dan vandaag.

Het animo op de markten kwam dus van de bedrijfsresultaten. De behoorlijke cijfers van Philips (-1,8%) worden overschaduwd door nieuwe problemen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse toezichthouder FDA is gebotst op technische mankementen bij de defibrillatoren die Philips produceert. De gesprekken met de FDA over een oplossing lopen nog, maar Philips verwacht wel dat de resultaten van die activiteit een stevige tik zullen krijgen. De divisie van defibrillatoren is met een jaaromzet van 200 miljoen euro relatief klein te noemen in het Philips-geheel, dat een omzet van 24,5 miljard euro boekt. Maar de uitschuiver is meer dan vervelend omdat het Nederlandse concern zich wil ontpoppen tot een bedrijf gespecialiseerd in medische technologie. Drie jaar geleden moest Philips al eens de productie van medische scanners stilleggen, ook na een negatief rapport van de FDA. Die uitschuiver kostte Philips 225 miljoen euro bedrijfswinst, maar zo'n vaart zo het nu niet lopen. De resultaten zelf lieten een gemengd beeld zien. In het laatste kwartaal van 2016 steeg de omzet met 2 procent tot 7,2 miljard euro, wat iets minder dan verwacht is. De winst kon wel bekoren. De bedrijfscashflow steeg met 14 procent, onder meer dankzij de uitgevoerde besparingen. Voor dit jaar verwacht Philips een stijging van de omzet met 4 tot 6 procent bij een verbetering van het onderliggend resultaat.

In Brussel waren enkele biotechbedrijven aan het feest. ASIT (+3,1%) meldt vooruitgang in de ontwikkeling van een potentieel middel tegen allergische rinitis, wat veroorzaakt wordt door huisstofmijt. 89 procent van de patiënten die met de behandeling begonnen, doen voort met de fase IIa van de klinische studie. Er zijn tot nu geen ernstige bijwerkingen vastgesteld. ASIT wil nog in dit kwartaal de eerste klinische resultaten publiceren.

Ablynx (+2,52%) meldt dat de Nederlandse investeringsgroep Van Herk Investments haar belang in het bedrijf heeft opgetrokken tot meer dan 10 procent. Van Herk Investments is het investeringsvehikel van Adrianus Van Herk, die fortuin maakte in de vastgoedsector. Hij heeft ook belangen in Galapagos en Argen-X.

De oplawaai van de dag viel BT Group (-20%) te beurt. Het Britse telecomconcern moest opbiechten dat de fouten in de boekhouding van zijn Italiaanse dochter groter zijn dan was gezegd in oktober. BT Group denkt nu 530 miljoen pond in plaats van 145 miljoen pond te moeten afschrijven. De Italiaanse dochter gebruikte bedenkelijke boekhoudtechnieken om jarenlang de omzetcijfers kunstmatig op te krikken. Er was nog meer slecht nieuws. Ook zonder rekening te houden met de financiële impact van het boekhoudschandaal, paste BT Group de verwachtingen voor dit en volgend jaar neerwaarts bij. In het vierde kwartaal van 2016 kan de bedrijfscashflow met meer dan 10 procent dalen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een daling van de vrije cashflow met 17 procent.

Het Chinese internetbedrijf Alibaba (+2,3%) trekt na een sterk vierde kwartaal de verwachtingen voor dit jaar op. De omzet steeg in de laatste drie maanden van 2016 met 54 procent op jaarbasis, en de nettowinst steeg met 38 procent. Voor het hele boekjaar 2016-2017 mikt Alibaba op een omzetstijging van 53 in plaats van 48 procent. De beleggers zijn gerustgesteld dat de groeivertraging van de Chinese economie de opmars van Alibaba niet kan afremmen. E-commerce blijft de hoofdactiviteit van Alibaba, maar de sterkste groei boekt het bedrijf door cloudcomputing aan te bieden aan andere Chinese bedrijven. Alibaba heeft ook grote plannen om zijn aanwezigheid buiten China fors uit te breiden.

In de VS moet de farmagigant Johnson & Johnson (-2,1%) de verwachtingen voor 2017 neerwaarts bijstellen. Het bedrijf wijt die aanpassing integraal aan de sterkere dollar, waardoor de inkomsten in het buitenland minder dollars opleveren. Johnson & Johnson overweegt zijn diabetesafdeling te verkopen.