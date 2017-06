Britse pond maakt bokkesprongen

De Europese beurzen hadden de jongste weken wel meer baaldagen met verliezen van gemiddeld 1 procent. Vooral de grondstoffenaandelen kregen een tik (Nyrstar verloor 5%), na de Amerikaanse renteverhoging van de Federal Reserve van gisteren.

De Britse centrale bank zorgde voor nog meer beweging voor het Britse pond. In de Bank of England is er steeds meer onenigheid over het monetaire beleid. Drie op de acht leden stemden voor een renteverhoging en dat gaf het pond de wind in de zeilen.

Gisteren na beurs kondigde Greenyard (+4,1%) de overname van Mykogen Polska voor 93 miljoen euro aan. Die Poolse toeleverancier voor de champignonindustrie haalt een jaaromzet van 40 miljoen euro, maar realiseert vooral een veel hogere marge dan Greenyard. Dat komt deels doordat Polen hét land van de champignonkweek is geworden en kwalitatief hoog staat aangeschreven. De grote uitdaging voor Greenyard de komende jaren is dan ook zijn marge op te krikken. Zulke overnames met een hoge marge kunnen daarbij een belangrijke hulp zijn. Vandaar dat KBC Securities na die aankondiging het koersdoel optrekt. Ook beleggers zien de overname duidelijk zitten.

Voor de tweede keer in twee dagen tijd worden de aandeelhouders van Proximus (-4,2%) getrakteerd op een adviesverlaging door een buitenlands huis. Gisteren verlaagde HSBC het advies voor Proximus naar 'houden'. Vandaag is de koersimpact nog groter, omdat Citi het advies op 'verkopen' zet. De positieve marktreactie op de meevallende cijfers voor het eerste kwartaal vindt de Citi-analist overtrokken. Hij verwacht dan ook geen verhoging van de winstverwachtingen voor het volledige boekjaar bij de halfjaarresultaten. De markt schrok van het verkoopadvies, want bij de start ging de koers meteen meer dan 6 procent lager. Zo'n koersval hebben we niet meer gezien sinds augustus 2015.

Vrijdag is het uitkijken naar de evolutie van de loonkosten in België en Nederland, de werkgelegenheid in Frankrijk, de inflatie in de Europese Unie en het sentiment bij de consumenten en de bouwvergunningen in de Verenigde Staten.