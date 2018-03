Bois Sauvage: de kleinste holding op de Brusselse beurs

Met een marktkapitalisatie van 600 miljoen euro is Bois Sauvage de kleinste Belgische holding op de Brusselse beurs. De groep heeft een investeringsportefeuille met een beperkt aantal bedrijven die actief zijn in de industrie en de consumentengoederen. Meer dan de helft van de waarde van de portefeuille komt van niet-beursgenoteerde bedrijven. Naast die strategische investeringen heeft de holding een kleine positie in vastgoed.

...