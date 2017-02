Blokker treft ook Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschappen

Er sluipen weer zorgen over Europa in de markten, door geruzie over het Griekse reddingsplan binnen het IMF en de nakende Franse verkiezingen. De EuroStoxx50 eindigde quasi stabiel (+0,1%). De Bel-20 verloor licht terrein en eindigde met een verlies van 0,2 procent 3.584,03 punten. De grootste stijger was de Frans-Belgische nutsgroep Engie (+1,95%). Het aandeel is wel nog altijd de slechtste presteerder in de Bel-20 dit jaar. Engie was bij de slotkoers van dinsdag meer dan 9 procent kwijt sinds Nieuwjaar en bijna 21 procent tegenover een jaar geleden. De grootste daler zonder aantoonbare reden was de staaltechnologiegroep Bekaert (-2,4%).

Vastned Retail Belgium (-0,9%) gaf deze ochtend een blik op de resultaten van zijn activiteiten in 2016. Het uitkeerbare resultaat en bijgevolg ook het dividend - dat overigens volledig gelijk is aan het uitkeerbare resultaat - is gedaald van 2,51 euro per aandeel in 2015 naar 2,45 euro in 2016. Dat is een rechtstreeks gevolg van het nieuwe pad dat Vastned Retail enkele jaren geleden is ingeslagen. De vennootschap legt nu de focus op "het allerbeste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in de grote steden". Vandaag zijn die goed voor 59 procent van de portefeuille en dat moet 75 procent worden.

De vastgoedvennootschap heeft vorig jaar één "niet-strategische binnenstadswinkel" verkocht. Die verkopen van niet-strategische panden zorgen op korte termijn voor minder huurinkomsten, maar door de verlaging van de financieringskosten - dankzij de lage rente - en de aankoop van nieuwe panden op toplocaties is de vennootschap erin geslaagd de impact redelijk te beperken.

Bovendien is Vastned er vorig jaar in geslaagd het huurrendement van die premium city high street shops te verhogen. De bezettingsgraad van de hele portefeuille is stabiel gebleven op 98 procent. De schuldgraad ligt vrij laag op 27 procent. Baanwinkels en retailparken zijn nog goed voor 25 procent van de portefeuille en winkels in kleinere steden voor 16 procent.

Vastned Retail wijst in zijn vooruitzichten voor 2017 op een aantal trends, zoals de opkomst van e-commerce en het feit dat de winkelketens die erin slagen de offline- en onlinehandel op elkaar af te stemmen, de winnaars zullen zijn. Geen woord over Blokker in het jaarrapport. Nochtans is die groep goed voor 3 procent van de huurinkomsten, volgens de website van Vastned Retail. Blokker is het jongste slachtoffer van e-commerce en van de prijzenkampioen Action.

Vastned Retail is niet de enige Belgische genoteerde vastgoedvennootschap die winkels verhuurt aan Blokker. Retail Estates (+1,3%) verhuurt veertien winkels aan de keten, waarvan er vier gesloten worden. Volgens analist Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities zal dat minder dan een half procent van de omzet kosten. Blokker wil de overblijvende winkels opfrissen en Overlaet-Michiels vraagt zich af of dat extra investeringen vraagt van de vastgoedvennootschappen.

Wereldhave Belgium (-0,05%) verhuurt vier winkels aan Blokker, maar het is nog niet duidelijk of er daarvan de deuren moeten dichtdoen. "De Blokker-winkel in ons retailpark Les Bastions in Doornik was een van de eerste winkels met het nieuwe concept van Blokker", reageert CEO Kasper Deforche. "Vandaag hebben we nog geen zicht of er winkels worden gesloten. Wel is het belangrijk te melden dat Blokker geen belangrijke trekker is voor onze shoppingcentra en we vertrouwen hebben dat we een eventueel vertrek kunnen opvangen door nieuwe concepten die aansluiten bij de wensen van ons cliënteel." En ook QrF (-0,2%) verhuurt één pand aan Blokker.

Melexis (+7,8%) was een van de grootste stijgers op de Brusselse continumarkt. De beurswaarde ging voor het eerst over 3 miljard euro, een vervijfvoudiging in tien jaar tijd. Bij de kwartaalupdate eind oktober was de markt nog teleurgesteld omdat de chipbouwer maar met 13 procent was gegroeid en nipt zijn omzetprognose had gemist. Het aandeel heeft er een harde rit op zitten en elke kleine teleurstelling wordt snoeihard afgestraft. Er waren meteen ook enkele analisten die hun prognoses naar beneden bijstelden. Dit keer, bij de jaarresultaten, gaat Melexis wel vlot over de hoge lat van analisten en beleggers.

Melexis groeit dubbel zo snel dan de markt van halfgeleiders. In een doorsneewagen die ergens ter wereld van de band rolt, zitten acht chips van Melexis. In eerdere mededelingen waren dat nog zeven chips. In een dure BMW met speciale sfeerverlichting zitten er nog veel meer. Maar door de band genomen kunnen we zeggen dat de chips van Melexis wagens milieuvriendelijker en veiliger maken. Een sensor op de ruit zet bijvoorbeeld automatisch de ruitenwissers in gang. Een andere sensor onder het gaspedaal regelt de brandstoftoevoer naar de motor.

Melexis verwacht bovendien voor 2017 een omzetgroei van 11 à 15 procent, en dat is meer dan de analisten hadden durven hopen. Er zit zelfs nog een groter dan verwachte bonus voor aandeelhouders in: een slotdividend van 0,7 euro bruto. Dat brengt het totale dividend over 2016 op 2 euro bruto.