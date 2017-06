Bitcoin-koers op weg naar 3.000 dollar

Lees ook: Uitgevers van virtueel geld beleven hoogdagen

De bitcoin is al een poosje erg populair, vooral dan in China. In Europa wordt er vooral gewezen op de risico's en eventuele misbruiken: de bitcoin valt immers niet onder de controle van centrale banken.

Toch gaat de waarde van deze virtuele munt nog altijd in stijgende lijn. De nieuwe koersopstoot dinsdag kwam er nadat bekendraakte dat drie Chinese handelsplatformen weer geldafhalingen van bitcoin-rekeningen mogelijk maken, na een tijdelijke stop voor enkele maanden.

De bitcoin bestaat sinds 2009. De jongste jaren steeg de waarde van de "munt" van amper 0,30 dollar tot bijna 1.000 dollar eind vorig jaar. Enkele maanden later is dat al bijna drie keer zoveel.