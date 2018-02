Bitcoin challenge: opnieuw hoop voor virtuele munten

Na een somber jaarbegin vierden de cryptomunten afgelopen week feest. De bitcoin herleefde tot boven 8000 euro. Dat deed bij de liefhebbers de hoop heropleven dat met virtuele munten geld te verdienen valt. We krijgen allerlei technische analyses doorgestuurd via WhatsApp, die moeten aantonen dat we vertrokken zijn voor een nieuwe opwaartse rit. Die grafieken worden begeleid door boodschappen zoals "Op naar de sterren!" en allerlei enthousiaste emoticons.

