Bitcoin challenge: nu is het helemaal om zeep

Alle knipperlichten staan op rood. De bitcoin, de ster onder de virtuele munten, heeft weer een zware correctie ondergaan. In drie dagen is de koers een kwart gezakt, van 9500 naar ongeveer 7000 euro. Vooral 7 maart was een zwarte dag, toen de bitcoin 's avonds bijna 10 procent naar beneden tuimelde en alle andere munten meesleurde in zijn val.

