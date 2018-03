Bitcoin challenge: nog geen stap dichter bij ons doel

Na zes weken maken we de balans op. We zijn alles bij elkaar tevreden met het kleine verlies van minder dan 200 euro, omdat we in onze slechtste uren 1800 euro in het rood stonden. De koers van de bitcoin schommelt al een tijdje tussen 8000 en 9000 euro. Veel hoop op de beoogde verdubbeling hebben we intussen niet meer.

...