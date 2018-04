Bitcoin Challenge: een slecht moment om te stoppen

De drie maanden van de Bitcoin Challenge zijn verstreken. We kochten midden januari voor iets meer dan 11 euro 0,27 procent van een bitcoin. Het was onze eerst stap in de wereld van de cryptomunten. De daaropvolgende drie maanden kochten we nog geregeld bitcoins bij, tegen lagere prijzen. Al onze investeringen in bitcoin zijn nu ongeveer 1142 euro waard, goed voor een papieren verlies van 13 procent. Dankzij de koersexplosie van 12 april valt de schade nog mee.

