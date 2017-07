BinckBank ziet transacties heropleven na afschaffing speculatietaks

De afschaffing van de speculatietaks heeft de onlinebeleggingsbank BinckBank in het eerste kwartaal goed gedaan. Het aantal transacties lag namelijk 23 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt BinckBank maandag.

De invoering van de omstreden speculatietaks begin 2016 was een doorn in het oog van BinckBank. Het aantal transacties daalde in februari vorig jaar al met 10 procent sinds de speculatietaks begin 2016 werd ingevoerd.

Beleggers waren namelijk verplicht een speculatietaks van 33 procent te betalen wanneer ze hun aandelen binnen de zes maanden weer verkochten. Gevolg: beleggers kochten en verkochten veel minder snel hun aandelen, waardoor de regering niet alleen minder geld zag binnensromen via de speculatietaks, maar ook de opbrengsten uit de beurstaks stevig ging slinken.

De onlinebeleggingsbank overwoog na de eerste tegenvallende resultaten als gevolg van de speculatietaks zelfs om België te verlaten, maar besliste uiteindelijk toch in het land te blijven.

Eind vorig jaar werd de speculatietaks alweer afgeschaft en onmiddellijk veerden de transactieaantallen weer op. "Ze herstelden naar het niveau van voor de invoering van de speculatietaks", zegt BinckBank maandag.

De inkomsten uit de operationele activiteiten in België stegen met bijna een derde tot 7,3 miljoen euro, terwijl de bedrijfswinst met 18 procent steeg tot bijna 2,6 miljoen euro. De speculatietaks was een heffing op meerwaarden bij de verkoop van aandelen binnen de zes maanden na aankoop.