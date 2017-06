Beurzen onthalen succes Macron op applaus

De Bel-20 hinkt wat achterop door de achteruitgang van Ageas (-1,4%). De onzekerheid over de erfenis van Fortis blijft. De rechtbank van Amsterdam heeft de Fortis-schikking niet bindend willen maken. De rechtbank struikelt over de verschillende behandeling tussen de aangeslotenen bij Fortis-belangenverdedigers zoals Deminor en de niet-aangeslotenen. Tot midden oktober is er tijd voor een aangepaste schikking, maar die heronderhandelingen kunnen natuurlijk ook afspringen. Vandaar de ongeruste reactie van de aandeelhouders.

Op de beurs van Amsterdam was het een topdag voor de aandeelhouders van Philips (+6,2%). De koers schoot naar het hoogste niveau in jaren, na het bericht in The Times dat het hedgefonds Third Point van de activist Daniel Loeb een belang in de elektronica- en medicagigant aan het opbouwen is. Volgens de Britse kwaliteitskrant gaat het om een investering van enkele miljarden met het oog op een aanpassing van het beleid dat meer beurswaarde zal creëren.

De grootste daler in Brussel was het biotechaandeel ASIT Biotech (-11,0%). Het Belgische biotechbedrijf, dat is gespecialiseerd in immuuntherapie voor de behandeling van allergieën, kreeg van de Duitse gezondheidsautoriteit geen onmiddellijk groen licht voor de lancering van een middel tegen hooikoorts. De eerste fase III-resultaten zijn weliswaar gunstig, maar vereisen toch een aanvullende studie alvorens goedkeuring te krijgen om het middel op de markt te brengen. Die studie moet beter aantonen voor welk soort patiënten het middel echt geschikt is. We weten niet hoelang dat uitstel duurt en ASIT Biotech zit niet ruim bij kas. Vandaar de ontgoochelde marktreactie.

Dnsdag is het uitkijken naar de producentenprijzenindex (PPI) in Duitsland en de betalingsbalans in de Verenigde Staten. Daarnaast vindt de jaarvergadering van Sapec plaats, waar het superdividend wordt gestemd. Nabeurs verschijnen de jaarresultaten van Colruyt.