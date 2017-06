Comeback van de votaliteit

De volatiliteit op de westerse beurzen is in de loop van de eerste zes maanden gezakt naar het laagste peil in meerdere decennia. Beleggers schatten in dat alles onder controle is met een verbeterde economische toestand en centrale banken die de markten blijven ondersteunen. Ze voelen zich comfortabel en schatten het risico op een zware terugval laag in.

...