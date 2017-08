Belgische waakhond strijdt tegen gevaarlijke beleggersspeeltjes

De FSMA, de autoriteit die in ons land moet toezien of de regelgeving op financiële markten wordt nageleefd, meldde deze week een minnelijke schikking met de beleggingsondernemingen AvaTrade en iCFD. Die hadden producten aangeboden zonder klanten op correcte wijze in te lichten over de risico's.