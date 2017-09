Belgische vastgoedmarkt wordt ingepalmd door investeerders

Uit een marktonderzoek, gevoerd bij 500 landgenoten tussen de 35 en 65 jaar, besluit Investr bovendien dat bijna 60 procent van de Belgen zichzelf in de (verre) toekomst in vastgoed ziet beleggen. Het gaat daarbij niet om beleggingen via vastgoedvennootschappen, maar om de klassieke investeringen, waarbij rechtstreeks een huis of appartement word aangekocht.

Iets meer dan de helft van de mensen die deelnamen aan het onderzoek gaf aan dat de lage rentevoet een belangrijke stimulans was om in vastgoed te investeren. Op de vraag welke criteria, naast de prijs, meespeelden bij een aankoop, werd voornamelijk verwezen naar de buurt van de woning, de mogelijke huuropbrengsten en de fiscale voordelen die een belegging met zich meebrachten.

In zijn zoektocht naar informatie gaat de doorsnee vastgoedinvesteerder in België volgens Investr vooral te rade bij de gemeente, financiële instellingen en vastgoedmakelaars. Ook het internet wordt dikwijls geraadpleegd, maar wordt door een grote meerderheid van de ondervraagden bestempeld als een minderwaardige informatiebron.

Investr waarschuwt wel dat veel Belgen blijkbaar (veel) te hoge verwachtingen hebben van het rendement van een vastgoedinvestering. Zo wist slechts 28 procent van de ondervraagden dat het gemiddelde rendement van een woning 3 procent of minder bedroeg.