Belgische topeconoom Werner De Bondt: 'Zouden we beleggen niet beter collectief organiseren?'

Het uitgangspunt van de Europese MiFID-regels die de beleggers moeten beschermen, is dubieus, vindt de Belgische topeconoom Werner De Bondt. 'Hoeveel risico beleggers bereid zijn te nemen, is veranderlijk. Het is geen persoonlijkheidskenmerk dat je kunt meten.'