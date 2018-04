Belgische holding Sofina zet in op internationale diversificatie

Niets in de portefeuille van Sofina verraadt dat de holding al 120 jaar op de teller heeft. De meeste participaties zijn jong, maar enkele gaan al heel lang mee. De holding die wordt geleid door de familie Boël begon in 1975 te investeren in privébedrijven (private equity), eerst in België en drie jaar later in de Verenigde Staten. Ze investeerde in een familiale onderneming in de distributiesector uit Halle, die een veelbelovende toekomst tegemoet leek te gaan: Colruyt. De groep trok in 1977 naar de Brusselse beurs en maakte daar een spectaculaire opmars. Colruyt is in waarde de op één na grootste participatie van Sofina, dat 5,2 procent van de supermarktketen in handen heeft.

