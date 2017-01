Belgische belegger kan niet meer ontsnappen aan beurstaks

In december bereikte de federale regering een akkoord over een begrotingsinspanning van 3 miljard euro. Die begrotingsinspanning bestaat, zoals de vorige jaren, opnieuw uit de sanering van de openbare financiën, maar ook nieuwe belastingen moeten hiertoe bijdragen. Er komen geen nieuwe belastingen op arbeid en consumptie, de inkomsten worden vooral gezocht bij de beleggers.

De in 2016 ingevoerde speculatiebelasting wordt weer afgevoerd. Die belasting betaalden beleggers bij de verkoop binnen de zes maanden na aankoop van beursgenoteerde aandelen of andere beursgenoteerde financiële instrumenten. De speculatietaks wordt vervangen door een verhoging van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent, een aanpassing van de plafonds voor de beurstaks én een wetswijziging waardoor beleggers die klant zijn bij een buitenlandse bank ook beurstaks moeten betalen.

Verdubbeling plafonds

De taks op beursverrichtingen (TOB) stijgt voor alle duidelijkheid niet, maar de plafonds voor de beurstaks verdubbelen wel vanaf 2017. Tot nu toe kon u voor een aandelentransactie niet meer dan 800 euro beurstaks aangesmeerd krijgen. Dat plafond stijgt nu van 800 naar 1600 euro. Voor transacties in aandelen betalen beleggers 0,27 procent van de waarde van hun transactie bij elke aan- en verkoop. Voor transacties in obligaties betalen ze 0,09 procent beurstaks en het plafond verdubbelt daar van 650 naar 1300 euro.

Bij beleggingsfondsen en trackers (Exchange Traded Funds of ETF's) verschilt de beurstaks naar gelang het type. Vooral de eigenaars van kapitalisatiefondsen zullen op het moment dat ze die deelbewijzen verkopen, de verdubbeling van de plafonds te voelen. Op dat soort fondsen, die hun dividenden herinvesteren, betalen beleggers bij de verkoop 1,32 procent beursbelasting op de waarde van de deelbewijzen. Als het plafond verdubbelt van 2000 naar 4000 euro, betekent dat extra belastingen bij de verkoop van deelbewijzen voor iedereen die meer dan 151.515 euro in zo'n fonds heeft steken. Een 'echte' kleine belegger wordt dus niet getroffen door deze maatregel.

Buitenlandse brokers

De kleine beleggers die de voorbije jaren naar het buitenland vluchtten met hun effectenrekening, geplaagd door de opeenvolgende verhoging van de beurstaksen én de invoering van de speculatiebelasting, zijn eraan voor de moeite. Een wetswijziging sluit die ontsnappingsroute. Tot nu toe konden beleggers ontsnappen aan de taks op beursverrichtingen door klant te worden bij een buitenlandse broker, zoals DeGiro of TradersOnly. Die eerste maakte daar overigens ook een tijdlang grote sier mee op zijn website.

DeGiro heeft de voorbije weken aan zijn klanten laten weten dat het standaard de taks zal inhouden en betalen aan de Belgische belastingdienst. Klanten krijgen op maandbasis een overzicht van alle inhoudingen en betalingen. Als u liever niet hebt dat DeGiro de Belgische belastingdienst inzage geeft in uw account, dan moet u dat aan de broker laten weten. U kunt namelijk ook een berekening op maandbasis krijgen, waarmee u zelf de verschuldigde beurstaks kunt invullen in uw belastingbrief. Het voordeel daarvan is dat u de beurstaks pas effectief betaalt een jaar tot twee jaar na de transactie. Het nadeel is de rompslomp die erbij komt kijken. Ook TradersOnly stuurde een bericht naar zijn klanten om te zeggen dat het u 'de rompslomp uit handen' neemt en de beurstaks automatisch zal innen.

Maarten Verheyen van TradersOnly schrijft in zijn nieuwsbrief. 'Ik heb het allemaal eens berekend voor mijn portefeuille en deze beurstaks zou toch wel degelijk een materiële impact hebben. De speculatietaks was nog te vermijden door meer te focussen op ETF's, maar dat is met de beurstaks niet het geval. Ik zie twee mogelijkheden voor mij persoonlijk: of minder handelen (maar dat betekent ook meer volatiliteit in mijn portefeuille) of de focus verleggen richting opties en futures.' En daarmee toont hij meteen de laatste ontsnappingsroute voor actieve beleggers met enige kennis en ervaring: afgeleide producten.