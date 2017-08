Belg vertrouwt mobiel bankieren

De digitale revolutie in de bankensector gaat onverminderd voort. Het gebruik van de smartphone bij het internetbankieren wordt steeds populairder, zowel bij jongeren als bij 55-plussers, besluit Beobank op basis van een enquête die de bank uitvoerde bij 1000 Belgen ouder dan 18 jaar. Meer dan een op de drie ondervraagden doet minstens eenmaal per week aan onlinebankieren via zijn smartphone of tablet. Voor mensen onder 34 jaar loopt dat percentage zelfs op tot 52 procent.

