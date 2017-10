Beleggingsrobot Birdee voorgesteld aan grote publiek

Gambit Financial Solutions is een spin-off van de Université de Liège die software verkoopt aan banken die het portefeuillebeheer van hun klanten willen automatiseren. Nadat enkele weken geleden bekend raakte dat vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management een meerderheidsbelang had genomen in Gambit Financial Solutions, stelt het bedrijf zijn robotadviseur Birdee voor aan het grote publiek.

Birdee is een volledig digitaal platform, waarop expertise wordt gebundeld op het vlak van klantprofilering, portefeuille-optimalisatie en risicobeheer. In 2016 kwam een eerste versie op de markt, die gericht was op financiële instellingen die een dergelijke dienst aan hun klanten wilden aanbieden.

Nu laat Gambit weten dat ook de 'publieksversie', die de naam Birdee Money Experts krijgt, een vergunning heeft gekregen van de Luxemburgse financiële waakhond CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) en dat de software dus ook zal worden aangeboden aan particulieren. In eerste instantie zal het bedrijf zich voornamelijk op de Belgische en Luxemburgse markt concentreren.

'We willen spaarders instrumenten aanreiken om hun spaargeld zelf te beheren. En dat doen we door hen toegang te bieden tot financiële hulpmiddelen die hen klaar en duidelijk worden uitgelegd', vertelt Geoffroy de Schrevel, CEO van Gambit Financial Solutions.

Geen voorkennis

Volgens Gambit moet de software dus ook mensen zonder financiële voorkennis of aanzienlijk vermogen in staat stellen opbrengsten te realiseren. 'Om met Birdee geld te beleggen, is enkel een pc, tablet of smartphone vereist', zo laat het bedrijf weten.

Het minimumbedrag om te kunnen beleggen, bedraagt 1.000 euro. Aan de hand van een combinatie van algoritmes selecteert de gebruiker een of meerdere portefeuilles die overeenstemmen met zijn persoonlijke beleggingsdoelen en zijn risicoprofiel. De geselecteerde portefeuilles worden dagelijks opgevolgd.

Gambit benadrukt verder dat het geld van de beleggers steeds beschikbaar blijft en dat de beheerskosten, geïnd in de vorm van commissies, op voorhand vastliggen.

