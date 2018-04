Beleggerscompetitie: wat gaat er om in het hoofd van Trump?

De Chinezen laten zich niet afschrikken door de dreigende handelsoorlog en nemen gepaste tegenmaatregelen die erg onaangenaam kunnen zijn voor de Amerikaanse boeren, het kiespubliek van Trump. Niemand weet wat Trump echt van plan is. Het kan dus nog spannend worden in de laatste drie weken van de Beleggerscompetitie. We verwachten heel wat volatiliteit.

Met een score van 21,76 procent nam futurebuilder de leiding over van rafken, die nog altijd op de tweede plaats staat. Futurebuilder heeft alleen een turbo short op de Nederlandse AEX-index in zijn portefeuille. Daarnaast nam die speler winst op een aantal aandelen. Het valt op dat hij snel switcht van long naar short en omgekeerd. Misschien is dat een goede strategie in de huidige omstandigheden. Rafken daarentegen heeft vertrouwen in de selectie aandelen die hij al lang in portefeuille heeft.

Winnaar zevende week

De verslagweek telde slechts vier beursdagen. Dat belette de winnaar Chantal1 niet om in die korte tijd een winst van 8,75 procent bij elkaar te sprokkelen. Haar strategie was ongewoon. Het was van 5 maart geleden dat ze nog een transactie had gedaan. Nu begon ze met de verkoop van een turbo long op de VIX-index, die de volatiliteit van de markten weergeeft. Onmiddellijk daarna kocht ze een turbo short op dezelfde index. Daarnaast kocht ze een aantal sterk gedaalde aandelen, zoals bpost en Ontex. Twee dagen later verzilverde Chantal1 de winst van meer dan 3000 euro op de turbo short, om een turbo short op de Amerikaanse Dow Jones te kopen. Ook dat bleek een schot in de roos, want daarop boekte ze vrijdagavond opnieuw een winst van meer dan 1000 euro.

Goed om te weten

Bij deze editie van de Beleggerscompetitie is een nieuwigheid dat de spelers medailles kunnen behalen als ze bepaalde waarden bereiken. De deelnemers kunnen beleggen in zes verschillende categorieën: Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse aandelen, trackers en turbo's. Wie de gouden medaille wil winnen, moet al die waarden aan het einde van de competitie in portefeuille hebben. Het is niet voldoende die in de loop van de competitie te hebben gekocht en verkocht.

