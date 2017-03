Beleggerscompetitie van Trends.be gaat op volle kracht

De prestatie van tompau kan mogelijk andere spelers inspireren. Hij begon de week met welgeteld 97.219 euro en hij slaagde erin om dit resultaat op te krikken met bijna 13 procent. Goed om weten daarbij is dat we bij de berekening van het weekresultaat de relatieve vooruitgang meten en niet de absolute progressie. Dat doen we om alle spelers een eerlijke kans te bieden. Interessant is de vaststelling dat tompau dat schitterende resultaat in grote mate dankte aan het kopen en verkopen van turbo's. Hij moet dus over een prima marktgevoel beschikken. Dat kunt u zelf ook zien wanneer u op de Transactiegeschiedenis van de portefeuille van tompau klikt. Bij het begin van de competitie stopte deze speler zijn portefeuille vol met bankaandelen en die begonnen vorige week vrijdag sterk te stijgen. Dat is natuurlijk een beetje sneu voor Jan Yoens die lange tijd de doorgeverfde weekwinnaar leek, maar die uiteindelijk het onderspit moest delven.

Misschien komt de volgende weekwinnaar ook uit het niets. Daarom is het zeker nog niet te laat om collega's, familieleden en vrienden aan te zetten zich in te schrijven. Niet alleen biedt u hen de kans om veel bij te leren inzake beleggen, maar u kunt daar zelf tot 2.500 euro aan virtueel geld mee bijverdienen. Voorwaarde is wel dat de vrienden zich niet alleen effectief via de link die ze krijgen toegestuurd inschrijven, maar ook een portefeuille aanmaken. Inschrijven kan op deze website. Deelname is gratis, maar u kunt zich slechts eenmaal geldig inschrijven.

Leidende portefeuilles

De portefeuille van de nieuwe leider in het klassement heet succes-sie en ook bij deze speler kunt u alle stappen die hij onderneemt volgen. Hij beheert zijn portefeuille actief en dat lijkt een voorwaarde te zijn om vooruitgang te boeken. Een zogenaamde buy and hold (kopen en houden) strategie lijkt bij deze kortlopende competitie weinig kans op succes te bieden. Ook de turbo's die hij kocht verdwenen relatief snel uit zijn portefeuille. Op de tweede plaats vinden we Superschtylé terug, een deelnemer die ook trots het studentenklassement aanvoert. Hij toont zich eveneens een heel actieve belegger die geregeld winsten boekt met de verhandeling van turbo's.

Goed om weten

Het resultatenseizoen is nog in volle gang. Daarbij valt het op dat goede of beter dan verwachte resultaten worden beloond met een stevige koersopstoot. De bezitters van Bekaert of Engie zullen dat zeker bevestigen. Minder goed verging het de houders van AB Inbev, het grootste bierconcern ter wereld. De cijfers van AB InBev beantwoordden niet aan de verwachtingen van de analisten, al viel de schade aan de beurskoers achteraf bekeken nog mee. Alhoewel het wat inspanningen vergt, kunt u nakijken op welke dag bepaalde bedrijven resultaten publiceren. U moet natuurlijk de dag voor de publicatie kopen, want als u wacht tot de dag zelf, vist u achter het net, want dan kan de koers al fors gestegen zijn.

Voorlopige stand 3 maart 2017*

Algemeen

1 succces-sie +13,24%

2 Superschtylé +11,78%

3 pjveys +10,64%

4 reynkust +10,10%

5 Jan Yoens +10,02%

Studenten

1 Superschtylé +11,78%

2 DeKrachtVanBehangpapier +9,96%

3 Naeyaert +9,29%

4 henro +9,07%

5 Siebenvh +8,65%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder