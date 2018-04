Beleggerscompetitie: Stilte na de storm

De beursanalisten maken zich op voor de eerstekwartaalcijfers van 2018, die stilaan beginnen binnen te sijpelen. Naar verwachting zullen de meeste cijfers goed zijn, maar tegenvallende resultaten kunnen tot een afstraffing van het aandeel leiden. De politieke wereldsituatie lijkt wat opgeklaard, na het bombardement van drie westerse landen op Syrië, maar er kunnen zich natuurlijk onverwachte situaties voordoen.

In het algemene klassement bleven grote verschillen uit, maar toch veranderde de rangschikking. Beursrebel wierp zich op als de nieuwe nummer één met een score van 25,59 procent. Tegen de trend in ging hij à la hausse. Hij boekte een mooie winst op een turbo long op de AEX-index en een minipositie op een turbo long op de Dow-Jonesindex. Hij is volledig belegd en bij zijn aandelenposities vermelden we Agfa Gevaert, Arcadis, ASML, bpost, Deutsche Bank, Fugro en Technip. Op vrijwel allemaal boekte hij winst. Buiten een miniverlies op bpost zit hij opgezadeld met een verlies van iets meer dan 4 procent op Umicore.

Winnaar achtste week

Toonwauters is de verdiende winnaar van het achtste weekklassement, maar als Petramaxiim zich de moeite had getroost de quizvragen te beantwoorden, was zij met de palm gaan lopen. De laatste transactie van die speelster dateert van 8 maart. Toonwauters laat dat uiteraard niet aan zijn hart komen. Zijn score van 8,71 procent dankt hij voor een groot stuk aan de winst van 124 procent die hij boekt op een turbo long op de Brentolie en die vorige week een sterke stijging liet optekenen. Daarnaast bezat hij een portefeuille aandelen die energie- en oliegerelateerd zijn, meer bepaald E.ON, Engie, Euronav, Exmar, Fugro, Royal Duch Shell, SBM Offshore, Technip en Total.

Goed om te weten

Bij veel spelers heerst verwarring over de medailles die worden toegekend voor het aantal transacties dat ze in de Beleggerscompetitie hebben verricht. De notie "transactie" wijkt af van het aantal transacties dat u ziet in de transactiegeschiedenis van uw portefeuille. Onder transactie verstaan we de aan- of de verkoop van een aandeel. De kosten voor de aan- of de verkoop van een transactie gelden niet als een transactie, en dat is evenmin het geval voor de virtuele gelden uit de beantwoording van de quizvraag, het uitnodigen van vrienden of het delen van de competitie op Facebook.