Beleggerscompetitie: klaar voor de eindspurt

Naast de verbeterde geopolitieke situatie kunnen ook de eerstekwartaalcijfers de aandelenmarkten sturen. Voor overnames wordt de tijd bijzonder kort, maar toch wordt gefluisterd dat Bouygues een oogje heeft laten vallen op SFR, de Franse tak van sectorgenoot Altice. Uiteraard kunnen onverwachte gebeurtenissen nog roet in het eten strooien.

In het algemene klassement van de Beleggerscompetitie ogen de verschillen vrij groot, maar ze lijken toch overbrugbaar, zeker als de beurzen bokkensprongen zouden maken. Bovendien blijft het mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder een speler diskwalificeert.

Winnaar negende week

Met een resultaat van 5,30 procent sleepte de portefeuille kleinhei het negende en laatste weekklassement in de wacht. Aan het winnen van dat weekklassement is een portefeuille ter waarde van 1000 euro verbonden. Interessant is dat kleinhei tijdens de verslagweek niets heeft ondernomen, hij heeft alleen de dagelijkse quizvraag correct beantwoord. Kleinhei dankt zijn winst aan de stijging van de olieprijs, waarop hij met een turbo long inspeelde, en aan het herstel van een aantal aandelen, zoals Altice. Ook boekte hij winst met de aankoop van een tracker op de Russische beurs.

Goed om te weten

Zoals elk jaar controleert de gerechtsdeurwaarder na de Beleggerscompetitie of de spelers in de top van de rangschikking zich aan het wedstrijdreglement hebben gehouden. Is dat niet het geval, dan worden ze geschrapt. Dat gebeurt uiteraard in het belang van de eerlijke spelers. Spelers die zich meer dan eenmaal hebben ingeschreven, hun portefeuille niet zelf beheren of portefeuilles voor de hele familie beheren, moeten zich zorgen maken. Ook de naam van de beheerder in de loop van de competitie wijzigen kan niet, want dan moeten we ervan uitgaan dat een portefeuille door twee spelers wordt beheerd, wat expliciet is verboden. Het leidt weinig twijfel dat er ook aan de top van het klassement slachtoffers zullen vallen.