Beleggerscompetitie: Gestaag hoger

Een interessant aspect aan de prestatie van Pex is dat hij geen behoefte had aan het uitnodigen van vrienden of het delen van de Beleggerscompetitie op Facebook om zich te kronen tot winnaar van de derde spelweek. Een gedeelte van zijn succes is te danken aan een juiste keuze van turbo's. Meer bepaald behaalde hij een fraaie winst via de aankoop van een turbo short op de Brentolie. De prijs van ruwe olie verzwakte aanzienlijk zodat hij op twee dagen tijd die turbo met een winst van meer dan 2500 EUR kon verkopen. Pex behoort zeker niet tot de daytraders en zijn portefeuille is overwegend financieel gekleurd, maar die bevat ook het Belgische aandeel CFE waarop hij een winst van bijna 30% boekt. Alleen met Deutsche Bank moet hij zich tevreden stellen met een miniwinst. Dankzij zijn fraaie prestatie belandde Pex ook in de top van het algemene klassement. Hij moet alleen succes-sie en A123, de leider in het studentenklassement, voor zich dulden. Wanneer hij nog vijf vrienden kan overtuigen om aan de Beleggerscompetitie deel te nemen en de wedstrijd deelt op Facebook, is hij zelfs virtueel leider.

Leidende portefeuilles

De leider van de Beleggerscompetitie, succes-sie, deed weinig sensationele dingen, maar toch nestelde hij zich vaster aan de leiding. Hij is trouwens niet te beroerd om aandelen en turbo's met verlies te verkopen. Dat is vaak een veel betere tactiek dan halsstarrig op aandelen of turbo's te blijven zitten die amper beweging laten zien. Deze speler is maximaal belegd en hij heeft een turbo long op de CAC40 in portefeuille zodat hij om maximaal te profiteren van een verdere hausse van de aandelenmarkten. De nummer twee in de rangschikking, A123, was alleen vorige week maandag actief, toen hij Société Générale en Deutsche Bank kocht alsmede AB InBev, de grootste brouwer te wereld. Uiteraard beantwoordde hij trouw de dagelijkse quizvraag zodat hij 1.250 EUR extra virtueel geld aan zijn portefeuille toevoegde. Zijn grootste winst boekte hij met een eerder gekochte turbo short op de Brentolie, waarmee hij dus mikt op een daling van de olieprijs. Hierop boekt hij een winst van meer dan 90%, maar vergeet niet dat turbo's volatiele producten zijn. Stijgt de olieprijs opnieuw, dan kan zijn winst als sneeuw voor de zon wegsmelten.

Goed om weten

Vorige week schreven we dat het inspelen op beter dan verwachte resultaten een lucratieve strategie kan zijn. Opnieuw vielen sommige resultaten tegen, zoals bij het Belgische D'Ieteren, maar de aanvankelijke daling werd relatief snel goedgemaakt. Ook de resultaten van de Franse supermarktgroep Carrefour werden slecht ontvangen. De prima cijfers van het Duitse Adidas daarentegen resulteerden in een forse koersopstoot. Daarnaast kunnen de spelers goed geld verdienen door overnamekandidaten te selecteren. De deelnemers die Akzo-Nobel in portefeuille zullen zich in de handen wrijven. Hoewel de Nederlands-Zweedse fusiegroep de Amerikaanse belager in eerste instantie wandelen stuurde, luidt de hamvraag uiteraard of dat nog het geval zal zijn wanneer het bod wordt opgetrokken. Voor geld is immers bijna alles te koop in deze wereld. Peugeot slaagde erin om Opel over te nemen van het Amerikaanse GM, maar Opel heeft geen beursnotering zodat u daarvan niet kon profiteren.

Voorlopige stand 10 maart 2017*

Algemeen

1 succces-sie +17,06%

2 A123 +15,04%

3 Pex +14,54%

4 reynkust +13,80%

5 SillyFund +13,26%

Studenten

1 A123 +15,04%

2 -TM- +12,19%

3 Superschtylé +12,04%

4 DeKrachtVanBehangpapier +11,79%

5 pieterpijls +11,25%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder