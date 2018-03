Beleggerscompetitie: de revanche van de stieren

In de afgelopen week was daarvan nog weinig te merken. Trump creëerde enkele openingen. Hij wil niet alle staal- en aluminiumproducerende landen even hard treffen. Bovendien kwam een onverwachte opening uit Noord-Korea. 'Rocket man' Kim Jung-un stak zijn hand uit naar de 'seniele oude Amerikaanse man' Trump en die hapte onmiddellijk toe. De ontmoeting zal waarschijnlijk plaatsvinden na het einde van de Beleggerscompetitie en het blijft afwachten wat de resultaten zullen zijn.

Het resultatenseizoen is in volle gang en beleggers die er de aandelen kunnen uitpikken die met beter dan verwachte cijfers komen, kunnen daarmee goed geld verdienen. Alleen moeten ze proberen af te blijven van de waarden die met slechter dan verwachte cijfers komen. Op de Brusselse beurs kregen o.a. Agfa-Gevaert en Ontex een afstraffing te verwerken. In Amsterdam was dat lot weggelegd voor Boskalis Westminster. Het blijft voorts een zinvolle tactiek om overnamekandidaten in portefeuille te nemen.

Veranderingen aan de top

Een van de moeilijkste opgaven bestaat erin tijdig het roer om te gooien en baisseposities te verlaten voor hausseposities en omgekeerd. Dat lukte de leider van vorige week, Johan.temm, niet zo goed en hij leverde tientallen plaatsen in.

Wie wel tijdig zijn baisseposities verkocht en à la hausse ging, was rafken. Die strategie legde hem geen windeieren, want momenteel is hij de trotse leider met een voorsprong van bijna 4 procent op de eerste achtervolger. Zijn grootste winst boekt hij op een turbo long op de Nederlandse AEX-index. In zijn portefeuille zitten nogal wat financiële aandelen, zoals Aegon, Deutsche Bank en ING.

Jammer genoeg heeft hij ook de Franse verzekeraar Axa in portefeuille. Die kondigde een grote overname in de VS aan, die voor een koersdaling zorgde. Daarom is Axa het enige aandeel waarop hij momenteel verlies boekt. Op de posities twee tot vier staan relatieve nieuwkomers. De vijfde plek is weggelegd voor genialgeo, de winnaar van het eerste weekklassement.

Wat te doen?

Het duurt nog een hele poos eer de Beleggerscompetitie de deuren dichttrekt. Ze eindigt op vrijdag 27 april 2018 en wie zich nu inschrijft, maakt nog kans om een van de resterende weekklassementen in de wacht te slepen. De weekprijs van 1000 euro in aandelen kan een mooie aansporing zijn om dat nog te doen. In zeven weken kan nog heel wat gebeuren.

Vergeet niet de dagelijkse quizvraag te beantwoorden. Een goed antwoord brengt 250 euro virtueel geld in het laatje. Slimmerds nodigen vrienden uit als ze een gooi naar het weekklassement kunnen doen. U kunt een onbeperkt aantal vrienden uitnodigen, maar u krijgt maximaal 2500 euro virtueel geld als die vrienden op de link klikken én een portefeuille aanmaken. De uitnodiging van vrienden brengt nog virtueel geld op tot vrijdag 23 maart 2018. Wie het beleggersbloed voelt kriebelen of wie zijn krachten wil meten met die van familieleden, collega's of vrienden, kan zich inschrijven op beleggerscompetitie.knack.be

We herhalen nog eens dat spelers zich maar eenmaal geldig kunnen inschrijven.

Winnaar derde week

Na een week waar de beren het voor het zeggen hadden, konden ditmaal de beleggers die voluit à la hausse gingen juichen. De beste prestatie werd geleverd door de portefeuille marcwill, maar hij verdiende zijn strepen vooral via gelukte trades. Deze speler behaalde op weekbasis een winst van 9,19 procent, al werd hij een handje geholpen door het uitnodigen van vrienden en het liken van de Beleggerscompetitie op Facebook. Hij verdiende prima met turbo's op de ruwe olie, waarbij hij razendsnel switchte van long naar short en omgekeerd.

Toch was hij niet te beroerd om soms met verlies te verkopen en een andere positie in te nemen. Ook met Advanced Metallurgical Group verdiende hij 500 euro door het aandeel te kopen tegen 37,50 euro en het de volgende dag weer af te stoten tegen 39,86 euro.