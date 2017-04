Beleggerscompetitie: De onvermijdelijke Trump

Donald Trump eist iedere wel een hoofd- of een bijrol op in het nieuws. Momenteel richt de Amerikaanse president zijn pijlen op Noord-Korea. Een Amerikaanse vliegdekschip zet koers in die richting. Of dat tot vuurwerk zal leiden, weten we volgende week. In de afgelopen week bleven de beurzen andermaal dicht bij huis. In een dergelijk klimaat is het voor de spelers heel moeilijk zich te onderscheiden. Ondanks de 1250 euro virtueel geld die trouwe deelnemers aan de quiz elke week op hun conto bij kunnen schrijven, maakten vele portefeuilles pas op de plaats of leden ze beperkte verliezen.

Winnaar week zeven

In de zevende spelweek was het percentage van de winnaar het kleinste ooit, al moeten we eraan toevoegen dat de spelers in de vorige weken tot 3000 euro extra konden verdienen via de uitnodiging van vrienden en het delen van de Beleggerscompetitie op Facebook. Die mogelijkheid is nu weggevallen.

MattVC wist in de windstilte het beste te laveren, wat resulteerde in een winst van 4,45 procent op weekbasis. De tweede en de derde van het weekklassement, Silverfox en Robinho, bleven bijna een half procent achter. De speler achter de portefeuille MattVC stelde zich wel actief op. Hij boekte een kleine winst op een turbo long op de Franse CAC40-index en kocht donderdag een portefeuille vol financiële aandelen. Die dekte hij tegen het baisserisico af met een turbo short op dezelfde index. Die strategie legde hem geen windeieren. Wie lager gerangschikt staat, kan zijn pijlen richten op een van de vier resterende weekklassementen. Goed om weten is dat we de relatieve en niet de absolute vooruitgang meten.

Weinig verschuivingen

In de algemene rangschikking bleven de wijzigingen beperkt. De portefeuille bvv nam wel de leiding over van johndes, maar de verschillen blijven klein. Dat wijst erop dat nog talrijke spelers in aanmerking komen om de hoofdprijs, een beleggingsportefeuille ter waarde van 10.000 euro, in de wacht te slepen.

De beheerder van de portefeuille bvv kocht aan het begin van de verslagweek enkele financiële aandelen bij en verkocht een turbo short om die te vervangen door een turbo long. Net zoals vorige week kijkt hij even de kat uit de boom, want hij is slechts voor twee derde belegd.

Johndes, die teruggezakt is naar de derde plaats, blijft zijn strategie van de vorig weken trouw. Hij beantwoordt de dagelijkse quizvraag, maar zweert voor de rest bij de aandelenportefeuille die hij aan het begin van de Beleggerscompetitie samenstelde, alsook bij een turbo long op de CAC40-index.

Goed om weten

Het geopolitieke klimaat blijft troebel en de politiek kan een grote invloed hebben op de aandelenmarkten. We hebben al vermeld dat de goudprijs steeg na de recente gebeurtenissen en dat ook de dollar verstevigde ten opzichte van de euro. De turbo's long en short op de goudprijs en de verhouding euro/dollar kunnen geschikte instrumenten zijn om in te spelen op een grotere koersbeweging van die instrumenten in een of andere richting.

Voorlopige stand 7 april 2017*

Algemeen

1 bvv +21,78%

2 MariaF +20,45%

3 johndes +20,43%

4 malv49 +19,92%

5 delecosse +19,91%

Studenten

1 pieterpijls +18,71%

2 jhochner +18,43%

3 realme +17,59%

4 henro +16,98%

5 Stefaan Pauwels +16,97%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder