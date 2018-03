Beleggerscompetitie: beurzen kleuren dieprood

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve Bank, verhoogde de rente en bovendien trok ze de verwachtingen voor de Amerikaanse economie op, zodat het niet bij die ene renteverhoging zal blijven. Waarnemers verwachten nog minstens drie rentestijgingen in 2018.

Facebook verloor heel wat terrein na het nieuws dat Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen personen op de sociaalnetwerksite had gebruikt om het stemgedrag van de betrokkenen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Dat brengt ons bij de onvermijdelijke Amerikaanse president. Donald Trump wil een handelsoorlog ontketenen en vooral China loopt in zijn vizier. Dat vooruitzicht stuurde een schokgolf door de Aziatische beurzen en de wereldwijde aandelenmarkten.

Het vijfde weekklassement komt op naam van wizard1967 met een vooruitgang van 11,43 procent. Die speler behaalde die mooie score door te mikken op een baisse.

De komende dagen kunt u nog veel bedrijfsresultaten verwachten. Op 31 maart loopt het resultatenseizoen af. Slechte cijfes en/of vooruitzichten leiden in de huidige context voor een forse koersdaling, zoals in eigen land IBA mocht ondervinden. Bij de huidige koersval was er praktisch geen enkel aandeel dat tegen de stroom op kon roeien, wat bevestigt hoe diep de malaise zit.

Rosolch nieuwe leider

Vorige week zongen we de lof van rafken die erin was geslaagd een voorsprong van meer dan 6 procent op zijn naaste belagers op te bouwen. Die speelde hij deze week helemaal kwijt. De leiding in het algemene klassement werd overgenomen door rosolch. Die speler sleepte het vorige weekklassement in de wacht en deze week deed hij dat huzarenstukje bijna over, maar hij strandde op de vierde plaats. Voor alle duidelijkheid moeten we eraan toevoegen dat een speler slechts eenmaal het weekklassement kan winnen. Dat staat in het wedstrijdreglement.

De strategie van Rosolch bleef ongewijzigd. Hij combineert trackers short op de indexen met een turbo short op de Amerikaanse Dow Jones-index. Op die laatste boekt hij een winst van bijna 150 procent. De hamvraag voor hem en voor de andere spelers is uiteraard wanneer ze het roer moeten omgooien, want zelfs bij beurzen die à la baisse gaan, komt vroeg of laat een omslagmoment waarbij de aandelenmarkten een al dan niet tijdelijke correctie laten zien.

Winnaar vijfde week

Net zoals de vorige weken veranderden de posities aan de leiding van het weekklassement dagelijks en zelfs verschillende keren per dag. Deze week was de laatste dat de spelers hun resultaat nog konden opsmukken via de uitnodiging van vrienden en het delen van de Beleggerscompetitie op Facebook.

Het vijfde weekklassement kwam op naam van wizard1967. Zijn resultaat van 11,43 procent vooruitgang oogt in ieder geval zeer fraai. Omdat er minder instrumenten zijn om als belegger à la baisse dan à la hausse te gaan, lijkt de portefeuille van die speler als twee druppels water op die van rosolch, de leider in het algemene klassement. Ook de portefeuille van wizard1967 bevat trackers short op de indexen. Zijn grootste winst boekt hij met een turbo short op de Dow Jones. Daarnaast heeft hij voor een beperkt bedrag een turbo long op de VIX-index in portefeuille. Daarmee mikt hij op een stijging van de volatiliteit van de beurzen.