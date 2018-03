Beleggerscompetitie: Beren aan de macht

De spelers die volop de baissekaart trokken door trackers short op de Europese indexen te kopen, gekoppeld aan turbo's short op een van de Europese indexen of de Amerikaanse Dow Jones Industrials, brachten het er het beste van af. Primus inter pares van de tweede verslagweek was de portefeuille sungirl. Zij wist een winst van 9,96 procent te boeken.

De stieren, zoals de beleggers die op hogere koersen gokken in het beursjargon heten, kregen in de afgelopen week het deksel op de neus. Niet alleen was er de dreigende taal van de Russische president Vladimir Poetin, die zijn spierballen liet zien, twee weken voor de Russische presidentsverkiezingen, maar ook de Amerikaanse president Donald Trump liet weer van zich horen. Hij wil de invoerrechten op staal en aluminium verhogen. Dat leidde niet alleen tot een koersdaling van aandelen zoals ArcelorMittal en Bekaert, het creëerde ook veel onzekerheid. Het is denkbaar dat die stap tot een handelsoorlog leidt. De onduidelijkheid over de brexit veroorzaakte nog een portie bijkomende onzekerheid.

Kijken naar de top

Terwijl de vorige leiders ver terugvielen, werd de top van het klassement overgenomen door de portefeuille Johan.temm, die alles op één kaart zette en gokte op een daling van de aandelenmarkten. Zijn grootste winst boekte hij met de turbo short 5450 op de Franse CAC40-index, terwijl hij ook alle trackers short op de indexen in portefeuille heeft. Ook de achtervolgers zweerden bij die tactiek. De hamvraag blijft uiteraard tot wanneer ze die strategie kunnen aanhouden, want vroeg of laat zullen de beurzen weer een terugkeer à la hausse laten zien.

Het recept van sungirl, de winnaar van de tweede week, was eenvoudig. Bij het prille begin van de competitie kocht ze een turbo short op de Franse CAC40-index, terwijl ze ook trackers short kocht op de CAC, de DAX en de Eurostoxx50. Deze week breidden ze die posities nog uit tot 10 procent van de waarde van haar portefeuille. Dat is het maximum voor trackers. Daarnaast beantwoordde deze speelster trouw de dagelijkse quizvraag, wat haar op weekbasis 1250 euro virtueel geld opleverde. Last but not least nodigde ze vijf vrienden uit die allemaal een portefeuille aanmaakten, waardoor ze opnieuw virtueel 2500 euro geld rijker werd. Beleggen kan eenvoudig zijn, maar veel spelers denken ten onrechte dat aandelen alleen kunnen stijgen.

Virtueel beleggen

De Beleggerscompetitie eindigt op vrijdag 27 april 2018. Wie zich inschrijft, maakt nog kans een van de resterende weekklassementen in de wacht te slepen. De weekprijs van 1000 euro in aandelen kan een mooie incentive zijn om dat alsnog te doen. Goed om te weten is dat de relatieve vooruitgang wordt gebruikt om de spelers te rangschikken bij het weekklassement. Vergeet niet de dagelijkse quizvraag te beantwoorden. Een goed antwoord brengt virtueel 250 euro op. Slimmerds nodigen vrienden uit wanneer ze een gooi naar het weekklassement kunnen doen. U kunt een onbeperkt aantal vrienden uitnodigen en u krijgt maximaal 2500 euro virtueel geld door vrienden uit te nodigen die op de link klikken én een portefeuille aanmaken. Wie zich wilt inschrijven, gaat naar de website: http://beleggerscompetitie.knack.be. De deelname is gratis, maar u kunt zich slechts eenmaal geldig inschrijven.

We overlopen nog eens de belangrijkste spelregels. U kunt beleggen in verschillende financiële producten: aandelen, trackers en turbo's. Bij de aandelen kunt u kiezen tussen een selectie waarden op Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs. Daarnaast bevat de databank de aandelen van de DAX-30. Minder bekende hefboomproducten zijn turbo's. U kunt maximaal 5 procent van de waarde van uw portefeuille in een of meer turbo's stoppen. Ook daar beschikt u over een grote keuze. Dicht bij huis belegt u in Europese indexen, zoals de AEX, de CAC40, de Bel-20 en de DAX. Geografisch verder weg, maar slechts een muisklik verwijderd, is de Amerikaanse Dow Jones Industrials-index. Goud, ruwe olie en de VIX-index, een maatstaf voor de beweeglijkheid van de beurzen, vergroten uw keuze. Bij al die afgeleide producten kunt u turbo's long kiezen om in te spelen op een koersstijging en turbo's short om geld te slaan uit een koersdaling. Wie de competitie wil winnen, moet zeker gebruik maken van turbo's. De deelnemers krijgen hier een uitgelezen kans om dat te doen zonder een financiële kater te lopen.