Beleggerscompetitie 2017: een rustige start

Net zoals vorig jaar werken we met de bied- en laatkoersen van Equiduct wat maakt dat bestens orders onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd zodat u niet moet wachten tot er effectieve koersen op de reële markt op het bord komen. Dat systeem geldt ook voor de turbo's waar traditioneel het verschil tussen de bied- en de laatkoers zeer klein is.

Het is zeker nog niet te laat om collega's, familieleden en vrienden aan te zetten om zich in te schrijven. U kunt daar een leuke stuiver aan verdienen want u kan tot 2.500 EUR virtueel geld in de wacht slepen wanneer u vrienden uitnodigt die zich ook effectief inschrijven en een portefeuille aanmaken. Dat kan een groot verschil maken in de eindafrekening. U stelt hen bovendien in de gelegenheid om zonder het risico om een financiële kater te lopen de mogelijkheden van beleggen uit te testen. Wacht dus niet om vrienden uit te nodigen via de website. Deelname is gratis, maar u kunt zich slechts eenmaal geldig inschrijven. We overlopen even de belangrijkste regels. U kunt beleggen in verschillende financiële producten: aandelen, trackers en turbo's. Daarbij hebt u de keuze tussen een selectie aandelen genoteerd op de Euronextbeurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs. Voorts staan 30 DAX-aandelen tot uw beschikking. Met onze selectie trackers kunt u profiteren van de koersbewegingen van belangrijke buitenlandse indexen. De beurzen kunnen niet alleen kunnen stijgen, maar ook dalen. Hierop kunt u inspelen via de aankoop van turbo's short en/of trackers short op een van de indexen. Via turbo's kunt u voor maximaal 5% van de waarde van uw portefeuille inspelen op de koersbewegingen van de de AEX, DAX, CAC en de BEL20, het goud, de EUR/USD en ruwe olie. Met een turbo long mikt u op een koersstijging, terwijl u een turbo short aan boord haalt wanneer u meent dat een daling voor de deur staat.

Dankzij turbo's

Waarschijnlijk bent u benieuwd om te weten hoe speler changenow erin slaagde om zijn virtueel kapitaal met bijna 5% te laten aangroeien in een redelijk tamme beurs. We gluren even in zijn portefeuille, zoals u trouwens zelf kunt doen. Allereerst maakte hij maximaal gebruik van de mogelijkheden die we gaven om extra geld te verdienen. Bij de Beleggerscompetitie belonen we immers actieve spelers. Hij nodigde netjes vijf vrienden uit en deelde de Beleggerscompetitie op Facebook. Die acties leverden hem 3000 EUR virtueel geld op. Voorts gaf hij een juist antwoord op de dagelijkse quizvraag, waardoor nog eens 1250 EUR (5 x 250) op zijn virtuele rekening werd bijgeschreven. Opmerkelijk was dat hij talrijke turbo's met verlies verkocht.

Goed om weten

De openingsuren van de Beleggerscompetitie vallen niet geheel samen met die van de Europese beurzen. Zo beginnen de koersen voor onze wedstrijd slechts te lopen vanaf 9u05, terwijl de Euronextbeurzen openen om 9 uur. In de Beleggerscompetitie volgt het slot om 17u30, terwijl u bij de eerder genoemde aandelenmarkten kunt handelen tot 17u40. Voor turbo's gelden andere openingsuren. Aandelenorders waarvan de uitvoering uw positie op meer dan 10% zou brengen worden automatisch verwijderd door het systeem. Bij turbo's geldt hetzelfde, maar u kunt maximaal 5% van uw activa in een of meer turbo's stoppen. Let in ieder geval op of u geen te grote orders ingeeft wanneer u die plaatst voor de opening van de beurzen.

Voorlopige stand 24 februari 2017*

Algemeen:

1. Changenow +5,77%

2. Scotty T +5,41%

3. Superschtylé +5,19%

4. Nilog +5,02%

5. Marnic5 +4,98%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder