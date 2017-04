Beleggers vieren voorsprong Macron

Emmanuel Macron (En Marche!) haalde 23,5 procent van de stemmen in de eerste ronde van de Franse verkiezingen en laat Marine Le Pen (Front National) nipt achter zich. Macron stelt een verlaging van de vennootschapsbelasting in het vooruitzicht en besparingen op het overheidsapparaat. Hij is ook de meest pro-Europese kandidaat. Al die zaken maakten van hem de grote favoriet van beleggers. Die zijn dan ook opgelucht dat Macron de tweede ronde haalt, wat ook voorspeld was, en dat hij voorop ligt in de peilingen voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

