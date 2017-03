Uit surveyonderzoek1 blijkt dat meer dan 4 op 10 Belgen (41%) aangeeft dat de politieke onzekerheid in Europa de beslissing om al dan niet te investeren of beleggen de komende maanden zal beïnvloeden. Zo vreest 37 procent van de Belgen bijvoorbeeld dat een overwinning van Geert Wilders een grote negatieve impact zou hebben op de financiële markten. Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, nuanceert en wijst op enkele marktopportuniteiten.

Europa is Amerika niet

In de eerste plaats verdient de vergelijking tussen de verkiezing van Trump in de Verenigde Staten en de invloed van figuren als Wilders en Le Pen hier in Europa enige nuancering. Het meerpartijenstelsel in Europa maakt dat Europese staatshoofden en regeringspartijen veel minder handelingsvrijheid hebben om hun politieke agenda door te drukken dan de president in de VS. Bovendien zullen de gevestigde partijen in Nederland en Frankrijk er alles aan doen om machtsdeelname van respectievelijk de PVV en het Front National te vermijden.

De kans dat we binnenkort met een 'Europese Trump' zitten is dus eerder klein, iets wat ook beursanalisten en experts inzien. Zij vrezen vooral dat er, onder invloed van de populistische politieke reflexen, een verdere Europese desintegratie zit aan te komen. Voor het eerst lijkt een terugheveling van belangrijke (economische) bevoegdheden naar de lidstaten niet langer uitgesloten in de toekomst.

Het feit dat er steeds meer vraagtekens geplaatst worden bij de Europese cohesie laat zich overigens nu al voelen op de financiële markten. De risicopremies op overheidsobligaties van landen als, bijvoorbeeld, Frankrijk zijn de voorbije maanden sterk gestegen. Het is duidelijk dat de financiële markten het politieke bedrijf vandaag de dag als een risico beschouwen.

Pessimisme is misplaats

Delen 'Beleggers laten zich best niet afleiden door Wilders of Le Pen'

De Europese belegger moet echter niet wanhopen. In de eerste plaats mag hij niet vergeten dat, los van de politieke kalender, de context om te beleggen in Europese aandelen zelden zo goed was. De economie in de Eurozone is in goeden doen: het laatste kwartaal kende de Eurozone voor het 15e kwartaal op rij groei, de werkloosheidsgraad blijft dalen en de inflatie komt stilaan op een gezond peil.

Ook op micro-economisch niveau staat het licht op groei voor beleggers. Het laatste kwartaal van 2016 kenden Europese bedrijven gemiddeld bijna 10 procent meer winstgroei dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Analisten verwachten dat de winstgroei ook in de loop van 2017 verder zal blijven groeien.

Tenslotte staat de Europese aandelenmarkt momenteel laag gewaardeerd tegenover die in de VS of in de groeilanden. Dit komt mede door die politieke onzekerheid op ons continent, maar ook omdat er de voorbije maanden bijvoorbeeld een grote outflow van beleggerskapitaal is geweest van Europa naar de VS. De uitspraken van Trump omtrent investeringen in infrastructuur en de deregulering van bepaalde sectoren creëerden een ware upswing op de Amerikaanse aandelenmarkt, waardoor de Europese markt nu wat ondergewaardeerd is tegenover de VS.

Selectieve beleggingsstrategie

Het zou dan ook geen steek houden om de Europese aandelenmarkt nu de rug toe te keren. Wel dient men selectief te zijn in de aandelen waarin men belegt. Tot midden 2016 waren het vooral defensieve sectoren, sectoren die weinig impact ondervinden van de economische conjunctuur zoals de gezondheidszorg en telecomsector, die het goed deden. In de huidige context moet men vooral kijken naar de cyclische sectoren, die meebewegen op het ritme van de aantrekkende wereldwijde en Europese economie.

Binnen deze sectoren moet men speuren naar waarde-aandelen, aandelen met een relatief lage koerswaardering. Het zijn deze aandelen die het meest kunnen profiteren van de verwachte winstgroei, de gestage groei in de Eurozone en de positieve wereldwijde groeiprognoses en verwachte verdere reflatie.

Europese beleggers laten zich dus best niet afleiden door Trump, Wilders of Le Pen. Onvermijdelijk zullen de opeenvolgende verkiezingen in Europa leiden tot opstoten van volatiliteit in de financiële markten. De beste manier om hiermee om te gaan is een gediversifieerde beleggingsaanpak aan te houden met een nauwkeurige geselecteerde set effecten, optimaal gedifferentieerd naar type en regio. Hierin kan ook een gedeelte flexibel beheerde obligaties een plaats hebben.