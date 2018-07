Beleggers lanceren schadeclaim na vrije val koers Facebook

Facebook heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek gekregen vanwege de forse koersval van donderdag op de beurs in New York. Daarbij ging zo'n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen.