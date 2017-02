Beleggers geloven weer in Apple'tje voor de dorst

De Europese beursindexen wonnen om en bij 1 procent, na twee verliesdagen. De EuroStoxx50 sloot 0,9 procent hoger. De Bel-20 ging 0,9 procent hoger tot 3.575 punten. De hoogste stijger in de Brusselse sterindex was Galapagos (+3,5%) en daarmee staat het biotechnologiebedrijf bijna weer op het niveau van afgelopen vrijdag. Het Franse nutsbedrijf Engie (-1,6%) was opnieuw de grote verliezer van de dag. Het aandeel noteert nu al meer dan 10 procent onder zijn niveau van eind vorig jaar. Binnenlands bedrijfsnieuws viel er niet veel te rapen, maar elders in Europa toonden verschillende bedrijven hun resultaat over het afgelopen kwartaal.

Het Nederlandse telecombedrijf KPN (-4%) kwam met resultaten die iets beter waren dan voorspeld door de analistenconsensus. De nettowinst bedroeg in 2016 zo'n 370 miljoen euro, 154 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Dat heeft onder meer te maken met obligaties die in september werden teruggekocht. Aan die operatie hing een kostenplaatje van 160 miljoen euro en een meerwaarde van 184 miljoen euro op de verkoop van aandelen in Telefonica Deutschland die het nettoresultaat van 2015 opsmukten. Als die eenmalige elementen eruit gezuiverd worden, is er een nettowinststijging van 27 procent.

De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg vorig jaar met 0,4 procent. KPN verwacht voor 2017 geen groei, maar een vergelijkbaar bedrijfsresultaat als in 2016. De vooruitblik had rooskleuriger kunnen zijn, ware het niet dat Europa de roamingkosten afschaft vanaf 1 juni 2017. KPN zegt dat die beslissing een impact heeft van 40 tot 50 miljoen euro op de bedrijfskasstroom. In 2016 sneed KPN voor 460 miljoen euro kosten weg en tegen 2019 wil het bedrijf nog eens 300 miljoen euro kosten weg. KPN zag net als de andere telecombedrijven in Europa door de opkomst van het mobiele internet de inkomsten uit mobiel bellen en sms'en zwaar terugvallen, maar KPN is wel het kneusje. In vijf jaar verloor KPN meer dan 40 procent van zijn beurswaarde. Het is het slechtst presterende telecomaandeel in de Stoxx600. De aandeelhouders krijgen een dividend van 0,1 euro over 2016 en voor 2017 stelt CEO Eelco Blok 0,11 euro per aandeel in het vooruitzicht. Eventuele dividenden van Telefonica Deutschland (15,5%) kunnen daar bovenop doorstromen naar de aandeelhouders.

Ook het engineeringbedrijf Siemens (+5,6%) kwam met resultaten over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In het kwartaalrapport valt een aantal dingen op: de winstmarges zijn verbeterd en kloppen de verwachtingen van analisten en het tekort op de pensioenverplichtingen is met 2,6 miljard euro gedaald tot 11,1 miljard euro. Dat laatste is in feite het gevolg van een boekhoudkundige ingreep. Siemens gebruikt een hogere discontorente, waardoor de toekomstige pensioenverplichtingen minder zwaar wegen. Ook zonder rekening te houden met eenmalige ingrepen, zien de analisten bemoedigende verbeteringen in de resultaten.

Siemens trok bovendien zijn vooruitzichten voor de winst per aandeel over het volledige boekjaar op van 6,8 à 7,2 euro naar 7,2 à 7,7 euro. Het aandeel tikte in de loop van de dag zijn hoogste peil aan.

Apple kon gisteren voor het eerst in vier kwartalen weer omzetgroei laten zien, dankzij een sterke vraag naar de iPhone 7. Het aandeel opende bijna 6 procent hoger.

Er was een recordomzet van 78,4 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De nettowinst viel wel 2,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 3,38 dollar per aandeel, omdat de marges kleiner waren. Analisten hadden erger verwacht: een nettowinst van 3,22 dollar per aandeel.

De verkoop van iPhones steeg met 5 procent. Ter vergelijking: in het kwartaal na de lancering van de iPhone 6 in 2014 steeg de verkoop van de iPhone met 46 procent. Apple zet meer en meer in op diensten zoals Apple Music en iTunes, maar de iPhones zijn nog altijd goed voor twee derde van de verkoop.

Donderdag komt voorbeurs komt Wereldhave Belgium als eerste gereglementeerde vastgoedvennootschap met jaarresultaten op de proppen.